Brasile | accoltellato Bolsonaro Candidato di estrema destra alla presidenziali di ottobre

corriere

: #UltimOra #Brasile, accoltellato candidato alla presidenza #JairBolsonaro #canale50 - SkyTG24 : #UltimOra #Brasile, accoltellato candidato alla presidenza #JairBolsonaro #canale50 - tama_camp : RT @Corriere: Accoltellato Bolsonaro, candidato alle presidenziali in Brasile - Spacelad43 : Brasile: accoltellato candidato presidente Bolsonaro -

(Di giovedì 6 settembre 2018) Ildiè in testa ai sondaggi per le elezioni del prossimo 7. Colpito al fegato, non si teme per la sua vita