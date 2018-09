Borotalco film stasera in tv 6 settembre | cast | trama | streaming

cubemagazine

: Borotalco ????? Space Cowboys ?? The Judge ????? ed altri ancora... scopri i migliori film #StaseraInTv #6settembre - mymovies : Borotalco ????? Space Cowboys ?? The Judge ????? ed altri ancora... scopri i migliori film #StaseraInTv #6settembre - martadelsignore : 'Mi imbarcai su un cargo battente bandiera liberiana'. Supercitazione di Gabriele del film di Carlo Verdone 'Borota… -

(Di giovedì 6 settembre 2018)è ilin tv 62018 in onda in seconda serata su Canale 5. Di seguito ecco, trailer e dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVin tv:La regia è di Carlo Verdone. Ilè composto da Carlo Verdone, Eleonora Giorgi, Angelo Infanti, Christian De Sica, Roberta Manfredi, Mario Brega, Enrico Papa, Isa Gallinelli.in tv:Sergio Benvenuti, un ragazzotto ingenuo e piuttosto impacciato, ha finalmente trovato lavoro come venditore presso una casa editrice musicale. Dovrebbe essere l’opportunità che cercava per poter racimolare qualche soldo per potersi finalmente sposare con la sua fidanzata di sempre. In realtà finisce all’ultimo posto nelle vendite. Per un equivoco viene scambiato, da una sua collega, per un vissuto playboy....