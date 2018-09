Bond 25 | chi dirigerà il prossimo 007? Ecco la shortlist coi papabili sostituti di Danny

Investitori in fuga. Carmignac vende Bond italiani e compra quelli tedeschi : Milano. Carmignac, una delle maggiori case di investimento a livello mondiale, ha alleggerito il suo portafoglio dei titoli di stato italiani prima dell'estate e ha aumentato il peso di quelli tedeschi. Lo ha affermato Sandra Crowl, membro del comitato d'investimenti del gruppo francese durante la p

Bond Italia : balzano i rendimenti. Rischioso puntare sui BTP ora : ... visto che il vice-premier Luigi di Maio non esclude la possibilità di sforare il tetto del 3% del rapporto deficit-PIL, mentre il Ministro dell'Economia, Giovanni Tria, dalla Cina si è premurato di ...

Ponte Genova - Atlantia : "Revoca? Impatto su Bond e azionisti" | Il titolo crolla in Borsa e chiude a -22% : bruciati 4 mld : L'azienda risponde all'annuncio di revoca della concessione da parte del governo: "Faremo di tutto per arrivare a verità". Di Maio tira dritto attaccando direttamente i Benetton: "Fatta leggina di notte". Renzi: "Al Pd mai un euro da loro"

Crollo del ponte di Genova - Conte : «Via la concessione ad Autostrade - non possiamo aspettare l'inchiesta» Bond di Atlantia al minimo storico : È quanto afferma il ministro dell'Economia Giovanni Tria che in una nota ricorda come «gli investimenti pubblici in infrastrutture sono una priorità dell'attuale governo per i quali non ci saranno ...

Turchia : un'altra giornata di passione per lira - borsa - Bond e cds : Le vendite sono scattate dopo la decisione degli Stati Uniti di raddoppiare i dazi su alluminio e acciaio provenienti dalla Turchia oltre ai dubbi espressi dalla BCE sull'economia turca e al pericolo ...

Turchia - giornata da incubo : Borsa e lira a picco - Bond alle stelle : TeleBorsa, - giornata da incubo per la Turchia. Le indiscrezioni di stampa circa i timori della BCE per l'attuale situazione economica del Paese ha scatenato una vera e propria tempesta sui mercati ...

