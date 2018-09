: #Bonafede: 'Se una persona è condannata in via definitiva per #corruzione, non potrà più stipulare contratti con la… - Agenzia_Ansa : #Bonafede: 'Se una persona è condannata in via definitiva per #corruzione, non potrà più stipulare contratti con la… - DanielaDonno : Ecco pronto il ddl Anticorruzione, tra le novità fortemente volute dal ministro Bonafede il DASPO A Vita per i corr… - CyberNewsH24 : #Bonafede:Daspo a vita reati sopra 2anni -

"Se una persona è condannata in via definitiva per corruzione (e 8 nuovisono stati inseriti) non avrà più la possibilità di stipulare contratti con la Pubblica amministrazione".Lo ha detto il ministro della Giustiziaillustrando il Ddl anticorruzione. "Per condanne fino a due anni,ilpuò durare da 5 a 7 anni.Quando invece la condanna è superiore a 2 anni ilè a", ha aggiunto Bonfede. L'agente sotto copertura "era nel contratto di governo".Sarà utilizzabile neidi corruzione contro la P.A.(Di giovedì 6 settembre 2018)