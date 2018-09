Berlusconi | no al partito unico del centrodestra | avanti con FI 

Silvio Berlusconi dice no al partito unico : "Avanti con Forza Italia" : "Continuo a leggere su molti giornali notizie sulla nascita di un ipotetico 'partito unico del centro-destra'. Non ho ritenuto neppure necessario smentirle, fino ad oggi, perché la realtà dei fatti mi pareva sufficiente a renderne evidente l'assoluta mancanza di fondamento". Lo dichiara il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in una nota."Da mesi stiamo lavorando in tutt'altra direzione, per un rilancio, una ...

Silvio Berlusconi - retroscena sulla trattativa con Matteo Salvini : partito unico - il Cav sta per crollare : partito unico del centrodestra, Silvio Berlusconi sta vacillando. Come nota un retroscena della Stampa , il leader di Forza Italia 'da un mese tace, e questo silenzio non è normale'. Da Villa Certosa ...

Salvini-Berlusconi - colloquio segreto : prove di partito unico : Nel colloquio che hanno avuto Silvio Berlusconi e Matteo Salvini al rientro del Cavaliere ad Arcore è più o meno finita tutta l'agenda politica delle ultime settimane. Libia compresa. Un incontro ...

Partito unico con Salvini in cambio di garanzie : Berlusconi ora è tentato : Da più di un mese Berlusconi tace, e questo silenzio non è normale. L’ultima intervista risale al primo agosto. Dopodiché black-out totale, interrotto solo per esprimere solidarietà a Salvini nel mirino dei pm. In pratica, il Cavaliere si è eclissato....

Matteo Salvini - Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni : perché il partito unico non si farà : Certo, il processo alla Lega sui soldi è l' ennesima intromissione della magistratura nella politica, ma in ogni caso non scombinerà più di tanto i piani dei protagonisti. Finché il governo va avanti ...

Tensione tra Berlusconi e Salvini - incontro la prossima settimana - NO al partito unico : Torna a salire la Tensione fra Lega e Forza Italia, che nei prossimi mesi dovranno sciogliere il nodo dell’alleanza in vista della tornata delle elezioni amministrative. Gli azzurri sono sempre più in pressing nei confronti del partito guidato dal leader del Carroccio Matteo Salvini: dall’Abruzzo alla Sardegna, in Trentino come a Bolzano, pretendono chiarezza sulle intese all’interno del centrodestra per i candidati. E le ...

Salvini - pronta la rifondazione del partito per mettere fuori gioco Giudici e Berlusconi : Tre mosse per far nascere il nuovo partito, fregare i Giudici e i voti al Cav Ci sono tre passaggi-chiave nel futuro prossimo della Lega. Il primo sarà la sentenza del Tribunale del riesame, attesa per mercoledì prossimo, che deciderà sul sequestro deciso in Cassazione di tutti i beni che in futuro arriveranno alla Lega fino ai 49 milioni che si ritiene Bossi, Belsito & Co abbiano distratto per fini personali diversi da quelli ...

Il 'no' di Berlusconi e Meloni al partito unico con la nuova Lega : Salvini l'ha già pronta. Mercoledì la sentenza del riesame sul sequestro dei beni del Carroccio 'che in caso di cambio del nome sarà limitato', spiega il procuratore -

Partito unico centrodestra - Lega cannibalizza Forza Italia?/ Ultime notizie : il bivio di Silvio Berlusconi : Salvini fonda Partito unico del centrodestra? Il 5 settembre la sentenza sui conti della Lega sequestrati. L'ipotesi che il Carroccio "muoia" e la pista di un'opa su Forza Italia.(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 21:30:00 GMT)

Viva l’Italia il partito di Renzi e Berlusconi per distruggere il Governo : Silvio Berlusconi e Matteo Renzi potrebbero mettersi insieme e quella “cosa” a cui darebbero vita si chiamerebbe Viva l’Italia. E’ il retroscena riportato suItaliaOggi che arriva a questa conclusione partendo dal nome del nuovo programma settimanale affidato da settembre a Gerardo Greco. Il ragionamento è questo: nei primi anni Novanta, scrive Gianni De Felice, “i manager di Fininvest (come allora si chiamava ...

RETROSCENA/ Alla Leopolda nasce "Forza RB" - il nuovo partito di Renzi e Berlusconi : Ma esiste veramente Forza Pd? Certo, ed è pronto al lancio. Unico programma: "l'avevo detto!". Per questo i due devono aspettare l'autunno. Ecco chi fa che cosa. MARA MALDO(Pubblicato il Sun, 12 Aug 2018 06:00:00 GMT)SCENARIO/ Il countdown per il Governo Lega-M5s è già iniziato, di G. SapelliRETROSCENA/ Le manovre di Renzi per accaparrarsi il patrimonio della Dc, di V.P. Cappa

Matteo Salvini - il piano - già partito - per far fuori Berlusconi e arrivare al 40% : L'obiettivo è il 40% dei voti. Non subito, ma alle elezioni che conteranno davvero per il Carroccio e che si terranno nella primavera 2019: le Europee , dove si gioca una gran parte della credibilità ...

Silvio Berlusconi - Forza Italia addio : il nuovo partito anti-Salvini : E se Forza Italia non tira più alle urne ed è asfittica nei sondaggi, il Cavaliere è pronto a sacrificare la sua creatura politica per fare qualcosa di nuovo. Ecco allora che già alle elezioni ...

Berlusconi : Altra Italia non è nome nuovo partito né progetto : ... ed è molto più grande di quanto appare: sono gli Italiani seri, laboriosi, moderati,di buon senso, che vorrebbero dalla politica …