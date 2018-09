Benetton rompe il silenzio | Pronti a decisioni giuste

ilgiornale

(Di giovedì 6 settembre 2018) A quasi un mese dal crollo del ponte Morandi a Genova, Gilberto- uno dei fondatori del gruppo azionista di Autostrade per l'Italia -il. Finora - spiega al Corriere - non si era pubblicamente espresso sulla vicenda (salvo che con un comunicato dell'azienda) perché "dalle nostre parti è considerato un segno di rispetto". Ma ammette: "Nel caso di Autostrade sono stati commessi degli errori, quando si sarà accertato compiutamente l'accaduto verranno prese leche sarà giusto prendere"."Il disastro di Genova deve essere per noi come azionisti un monito perenne, anche se terribile e per sempre angoscioso nei nostri cuori, a non abbassare mai la guardia e continuare a spingere il management, che ha la responsabilità della gestione, a fare sempre di più e di meglio, nell'interesse di tutti", ha spiegato l'imprenditore, "Ero in vacanza, come credo la maggior ...