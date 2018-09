Benetton e il silenzio non più di moda

Ponte Morandi - finalmente parla Benetton : 'Siamo stati in silenzio per rispetto' : Rompe il silenzio Gilberto Benetton , e lo fa con il Corriere della Sera nella prima intervista dal giorno del disastro del Ponte Morandi del 14 agosto scorso, in cui sono morte 43 persone. 'Il ...

Le prime parole di Benetton dopo Genova : "Il silenzio? Dalle nostre parti è un segno di rispetto" : Gilberto si esprime per la prima volta dopo il crollo del ponte Morandi. Lo fa con un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, in cui il fondatore del gruppo non si tira indietro di fronte a eventuali responsabilità: "Se nel caso di Autostrade sono stati commessi degli errori, quando si sarà accertato compiutamente l'accaduto verranno prese le decisioni che sarà giusto prendere"."Il disastro di Genova", ha spiegato, ...

Benetton rompe il silenzio : "Pronti a decisioni giuste" : A quasi un mese dal crollo del ponte Morandi a Genova, Gilberto Benetton - uno dei fondatori del gruppo azionista di Autostrade per l'Italia - rompe il silenzio. Finora - spiega al Corriere - non si era pubblicamente espresso sulla vicenda (salvo che con un comunicato dell'azienda) perché "dalle nostre parti è considerato un segno di rispetto". Ma ammette: "Nel caso di Autostrade sono stati commessi degli errori, quando si sarà accertato ...

Ponte Morandi - quanto pesa il silenzio dei sempre ‘mediatici’ Benetton : La velocità con cui, rubando il mestiere ai magistrati, i Benetton sono stati additati come i colpevoli della catastrofe di Genova, conferma l’unico tipo di dinamismo mostrato sino ad oggi, dal “governo del cambiamento”: la ricerca immediata di un capro espiatorio, dall’ “invasione dei migranti” al “complotto dei mercati”. Detto ciò, c’è quasi una nemesi mediatica nel fragoroso silenzio di un’azienda che si è fatta conoscere a livello ...

"Votò il salva-Benetton". Salvini risponde al Pd : "Sì - ma chi non ha vigilato dovrebbe fare silenzio" : ... giusto che rispondiamo su quel che abbiamo fatto e non fatto, ma che qualsiasi cosa sia accaduta al mondo sia colpa del Governo Conte Salvini Di Maio... penso che chi ci ascolta pensi sia una ...

Salvini e le critiche del Pd : «Sì - votai il salva-Benetton. Ma chi non ha vigilato faccia silenzio» : Il ministro ad Agorà: «Io non sono pro e contro Autostrade o Benetton. Non sono contro i privati, ma in questo caso il privato ha fatto un disastro»