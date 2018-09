Benassi-Piatek | sfida tra bomber a sorpresa

ilgiornale

(Di giovedì 6 settembre 2018) Che spasso, nel calcio, le prime giornate. Dalla Spal al Watford, dal West Ham a Cristiano Ronaldo, chi doveva travolgere tutti fatica e chi doveva subire si permette invece di correre solitario, o quasi. E il divertimento è proprio quello, in questa fase, di cercare di capire chi sia là in alto per meriti propri e chi sia destinato a rientrare nei ranghi, una volta che le avversarie avranno preso le misure, una volta che calerà una forma fisica brillante, una volta che cominceranno i primi acciacchi da contrasto e usura.La sosta della Serie A arriva ad esempio con due giocatori in testa alla classifica dei cannonieri, Marcoe Krzysztof. Ma attenzione: per motivi diversi, siasia(pronuncia Piontek, casomai qualcuno fosse rimasto indietro) hanno le possibilità di proseguire la corsa, che continua in questi giorni anche in nazionale. Venerdì a Bologna si ...