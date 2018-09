Basket | la Nazionale acquista Brooks | il naturalizzato giocherà le

Basket. "City of Cagliari" : tutto pronto per il torneo internazionale : A scandirlo l'assessore alla Pubblica istruzione, Sport e Politiche giovanili Yuri Marcialis, che alla conferenza stampa di presentazione dell'evento ospitata stamani al T-hotel ha parlato anche di '...

Basket - la Nazionale di Sacchetti impegnata nella VTG Supercup in attesa della Polonia… : Nazionale Basket, azzurri arrivati in mattinata in Germania, da domani il torneo VTG Supercup di Amburgo. Il CT: “Si alza il livello di difficoltà. Test utili in vista della Polonia” Amburgo. Dopo due ore di volo da Verona, gli Azzurri sono atterrati nel nord della Germania, ad Amburgo, dove si giocheranno le gare della VTG Supercup, quadrangolare su due giornate (7 e 8 settembre). L’esordio nel torneo avverrà contro la Repubblica Ceca ...

Basket - il Ct della Nazionale Sacchetti divide anziché unire : un atteggiamento che non convince - Belinelli furioso : Meo Sacchetti continua a creare scompiglio all’interno della Nazionale italiana di Basket, anche Belinelli molto stizzito col Ct Basket, il Ct della Nazionale Meo Sacchetti, al centro di diverse polemiche legate alla maglia azzurra. Il tecnico della Nazionale dovrebbe unire e non dividere, far sentire tutti tifosi e giocatori che lottano per la stessa maglia, ma al momento il suo scopo sembra essere solo quello di creare frizioni ...

Basket - Pietro Aradori : “Bella sensazione essere tra gli anziani della Nazionale - significa che qualcosa ho costruito” : La penna di Andrea Barocci si muove un’altra volta, il Corriere dello Sport si riempie di una nuova intervista: il designato, stavolta, ha un che di biondo platino che svanisce dalla testa con la ricrescita dei capelli. Pietro Aradori si è raccontato al quotidiano di Roma, parlando tanto della Nazionale e delle qualificazioni ai Mondiali 2019 quanto di se stesso e delle problematiche Eurolega-Fiba-NBA che causano tante defezioni. Il ...

Basket - Nazionale - Sacchetti si arrabbia : 'Ma dov'è la voglia?' : Ufficialmente quella di sabato è stata un'amichevole senza punteggio. E infatti sul tabellone dell'impianto di Carisolo, in provincia di Trento, il punteggio di Italia-Cremona non c'era. Ma è stato ...

Basket - le polemiche sterili contro Gallinari e Belinelli : i “problemi” della Nazionale non sono loro - ma i calendari : Danilo Gallinari e Marco Belinelli sono tra i cestisti più chiacchierati del momento a causa del no alla Nazionale italiana Danilo Gallinari e Marco Belinelli sono finiti nel mirino delle critiche dopo il diniego alla convocazione in Nazionale da parte di coach Sacchetti. L’Italia dovrà fare a meno dei suoi cestisti NBA, finti come detto nella bufera, tacciati di scarso attaccamento ai colori azzurri. La realtà però è ben diversa, ...

Basket – La Nazionale Femminile batte Israele - passi incoraggianti per le Azzurre : La Nazionale Femminile a La Spezia batte Israele anche nel secondo test (58-46, Penna 14). Coach Crespi: “Evidenti passi avanti rispetto alla prima uscita” Vince ancora, la Nazionale Femminile, nel secondo dei due test che le Azzurre hanno sostenuto contro Israele al PalaMariotti di La Spezia: 53-43 il risultato della prima partita, 58-46 quello della sfida di oggi, che chiude i 17 giorni di raduno della squadra di Marco Crespi. Il ...

Basket - si chiude la serie di amichevoli della Nazionale femminile : Italia ancora vittoriosa su Israele : Si è conclusa questa sera la serie di cinque amichevoli che l’Italia ha sostenuto in questo mese di agosto. Nell’ultimo impegno, consistito nella replica della sfida contro Israele che già si era avuta ieri, le azzurre hanno prevalso nuovamente col punteggio di 58-46. Per l’Italia, la miglior marcatrice è stata Elisa Penna con 14 punti. Rispetto alla partita di ieri, sono state tenute a riposo Marcella Filippi, Giuditta ...

Basket – Buon test per la Nazionale femminile : l’Italia supera Israele 53-43 : Nazionale femminile a La Spezia: le Azzurre superano Israele 53-43, 17 punti per Francesca Dotto. Oggi si replica alle 20.00, diretta sulla pagina Facebook della FIP Vince l’Italia nel primo dei due test amichevoli che le Azzurre sostengono in questi giorni a La Spezia contro Israele. La squadra di Marco Crespi si è imposta 53-43: oggi si replica, sempre alle ore 20.00 (diretta sulla pagina Facebook della FIP – ItalBasket). La ...

Basket – La Nazionale femminile sfida l’Israele : Cecilia Zandalasini a La Spezia per sostenere le azzurre : Nazionale femminile a La Spezia. Domani con Israele (ore 20.00), diretta sulla pagina Facebook della FIP. A sostenere le azzurre ci sarà anche Cecilia Zandalasini Dopo l’amichevole di Vicenza con Wake Forest e le due partite giocate contro la Francia ad Anglet, la Nazionale femminile chiude il proprio raduno estivo affrontando Israele il 27 e il 28 agosto al PalaMariotti di La Spezia (ingresso gratuito, diretta streaming sulla pagina ...

Basket - Gentile punzecchia Sacchetti : è una Nazionale nel caos : Nazionale italiana di Basket che non sta certo vivendo un momento felice, il Ct Sacchetti in rotta con i big azzurri La Nazionale italiana di Basket sta vivendo ore non proprio felici. Il Ct azzurro Meo Sacchetti vede pian piano scomparire diverse soluzioni a sua disposizione, con defezioni a raffica dalla rosa della Nazionale. Della Valle e Vitali sono solo gli ultimi a dare forfait, dopo Gentile, Hackett, Belinelli e Gallinari. Sacchetti ...

Basket – Iniziato il training camp di Pinzolo per la Nazionale : Iniziato il training camp di Pinzolo: gli Azzurri in Trentino fino al 5 settembre. Della Valle proseguirà il lavoro con l’Olimpia e verrà rivalutato a Bologna Si comincia! Con l’arrivo degli Azzurri a Pinzolo, nuova sede ufficiale del raduno della Nazionale, è cominciato il training camp 2018. Da oggi e fino al 5 settembre, l’Italia preparerà in Trentino le prime due gare della seconda fase di qualificazione al Mondiale FIBA 2019 contro ...

Basket - non si scherza con l’azzurro. Il rifiuto di Gallinari e le ragioni di Sacchetti - la Nazionale è sacra! : Meo Sacchetti e Danilo Gallinari: chi ha ragione nella querelle che si protrae da un paio di mesi? Il CT pensa giustamente al bene della Nazionale e vorrebbe tutti i migliori effettivi anche per le qualificazioni ai Mondiali, soprattutto perché a settembre non si disputano partite di club e dunque l’attenzione può essere rivolta esclusivamente verso la rincorsa alla rassegna iridata del prossimo anno. Il giocatore bada ai suoi interessi ...

Basket - Jeff Brooks è quasi italiano : “Documenti fatti - sto aspettando. Voglio subito la Nazionale” : Jeff Brooks sta attendendo il passaporto italiano già da diversi mesi, l’americano aspetta il documento che gli permetterebbe di giocare con la nostra Nazionale e spera di averlo a disposizione già entro il prossimo 3 settembre in modo da poter scendere in campo nelle due partite di qualificazione ai Mondiali 2019 (14 settembre contro la Polonia, tre giorni più tardi contro l’Ungheria). L’ala dell’Olimpia Milano figura ...