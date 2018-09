Basket | Jeff Brooks è cittadino italiano Passaporto arrivato | sarà disponibile per

oasport

(Di giovedì 6 settembre 2018)è ufficialmente un. L’agognatoin tempo utile per consentire all’ala forte di 203 cm di poter essere a disposizione del ct Meo Sacchetti per le sfide di qualificazione ai Mondiali 2019 dicontro Polonia ed Ungheria. Classe 1989, il nativo di Louisville è stato uno dei grandi artefici dello scudetto vinto da Sassari (allenata all’epoca proprio da Sacchetti) nel 2015. Successivamente si è trasferito prima in Russia al Saratov e poi al Malaga in Spagna sino alla passata stagione, dove ha espresso un livello importante anche in Eurolega. Per talento e fisicità si tratta di un innesto davvero importante per la selezione tricolore. Da domenica 9 settembresi aggregherà al resto della squadra in vista della partita di venerdì 14 contro la Polonia. Va ricordato che una norma della FIBA prevede la possibilità di ...