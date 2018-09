Basket | Italia-Repubblica Ceca | quando e dove si gioca? Programma | orari e tv

Mondiali Basket – Fissata per il 10 settembre la conferenza stampa di Italia-Polonia : FIBA World Cup 2019 European Qualifiers, il 10 settembre la conferenza di presentazione di Italia-Polonia (ore 13): a Bologna riprende la corsa degli Azzurri verso il Mondiale cinese Lunedì 10 settembre, nella Piazza coperta della Sala Borsa di Piazza Nettuno, 3 a Bologna (ore 13:00), il presidente FIP Giovanni Petrucci e il CT della Nazionale maschile Meo Sacchetti incontreranno i media nella conferenza di presentazione di Italia-Polonia, ...

Basket - Supercup 2018 : Italia in campo ad Amburgo. Date - programma - orari tv e avversari : verso le qualificazioni ai Mondiali : Il 7-8 settembre si disputerà la Supercup 2018, un torneo amichevole in vista delle qualificazioni ai Mondiali 2019 di Basket. Ad Amburgo (Germania) l’Italia sarà protagonista e cercherà di prepararsi nel miglior modo possibile verso gli scontri decisivi contro Polonia e Ungheria che valgono una seria ipoteca sul pass per la rassegna iridata. Gigi Datome e compagni andranno in scena in terra teutonica affrontando la Repubblica Ceca in ...

Basket - Supercoppa Italiana 2018 maschile : quando e dove si gioca? Programma - date - orari e tv : La Supercoppa Italiana del 29 e 30 settembre aprirà la stagione del Basket di club italiano a livello maschile. Quattro le formazioni impegnate nell’ultimo weekend prima dell’apertura del campionato di Serie A: i campioni d’Italia dell’A|X Armani Exchange Milano, i finalisti degli ultimi playoff della Dolomiti Energia Trento, i vincitori della Coppa Italia 2018 della Fiat Torino e l’avversaria di quest’ultima ...

Basket - l’Italia partecipa alla Supercup. Date - programma - orari e tv. Le avversarie degli azzurri : L’Italia si avvicina a grandi passi alle sfide contro Polonia e Ungheria, due incontri decisivi per la qualificazione ai Mondiali 2019 di Basket. Per preparare al meglio gli appuntamenti del 14 e 17 settembre, gli azzurri disputeranno la Supercup ad Amburgo (Germania), un torneo in programma il 7-8 settembre utile per affinare la firma in vista di due sfide fondamentale nella corsa verso la rassegna iridata. L’Italia affronterà in ...

Basket : prima uscita per l’Italia di Meo Sacchetti in uno scrimmage senza punteggio contro la Vanoli Cremona : L’Italia ha giocato oggi, a Pinzolo, uno scrimmage contro la Vanoli Cremona nel percorso che la porterà fino alle prime due gare della seconda fase delle qualificazioni ai Mondiali di Cina 2019, in programma il 14 e il 17 settembre contro Polonia e Ungheria. Gli azzurri e la formazione lombarda hanno dato vita a un incontro senza punteggio, in cui si è però vista la differenza nei carichi di lavoro svolti sull’uno e sull’altro ...

Diretta / Italia Cremona info streaming video tv : il commento di Meo Sacchetti (scrimmage Basket) : Diretta Italia Cremona info streaming video e tv, orario e risultato live delal partita amichevole, scrimmage per la Nazionale di basket oggi a Carisolo(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 20:25:00 GMT)

Basket - si chiude la serie di amichevoli della Nazionale femminile : Italia ancora vittoriosa su Israele : Si è conclusa questa sera la serie di cinque amichevoli che l’Italia ha sostenuto in questo mese di agosto. Nell’ultimo impegno, consistito nella replica della sfida contro Israele che già si era avuta ieri, le azzurre hanno prevalso nuovamente col punteggio di 58-46. Per l’Italia, la miglior marcatrice è stata Elisa Penna con 14 punti. Rispetto alla partita di ieri, sono state tenute a riposo Marcella Filippi, Giuditta ...

Basket – Qualificazioni Europei 2019 : aperta la prevendita per Italia-Polonia : FIBA World Cup 2019 European Qualifiers: da oggi aperta prevendita per Italia-Polonia. Azzurri in campo a Bologna il 14 settembre alle ore 20.15 Il primo decisivo passo verso il Mondiale 2019. Gli Azzurri di coach Meo Sacchetti saranno di scena a Bologna il 14 settembre per provare a battere la Polonia e fare un ulteriore step verso la rassegna iridata del prossimo anno in Cina. I polacchi hanno chiuso al secondo posto la prima fase ...

Basket – Buon test per la Nazionale femminile : l’Italia supera Israele 53-43 : Nazionale femminile a La Spezia: le Azzurre superano Israele 53-43, 17 punti per Francesca Dotto. Oggi si replica alle 20.00, diretta sulla pagina Facebook della FIP Vince l’Italia nel primo dei due test amichevoli che le Azzurre sostengono in questi giorni a La Spezia contro Israele. La squadra di Marco Crespi si è imposta 53-43: oggi si replica, sempre alle ore 20.00 (diretta sulla pagina Facebook della FIP – ItalBasket). La ...

Basket femminile : vittoria per l’Italia nella prima delle due amichevoli contro l’Israele - 53-43 : L’ItalBasket femminile torna a vincere riscattando parzialmente il doppio ko rimediato contro la Francia. Al PalaMariotti di La Spezia le ragazze di coach Marco Crespi sconfiggono la nazionale israeliana 53-43 al termine di un incontro amichevole tra alti e bassi, con scarse percentuali di realizzazione (ad eccezione del primo quarto e degli ultimi minuti di gioco). Due ragazze in doppia cifra nelle fila dell’Italia, Francesca Dotto ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : le avversarie dell’Italia nella seconda fase. Lituania sopra tutte - la vera sfida è con Polonia e Ungheria : Il 14 settembre, per l’Italia, ricomincerà la corsa ai Mondiali di Cina 2019. Sono ormai lontani i tempi in cui, nel 1998, gli azzurri si qualificavano per l’ultima volta in via diretta alla rassegna iridata (nel 2006 ebbero bisogno di una wild card ricevuta dalla FIBA; il sistema è stato poi eliminato perché, nella sostanza, alle wild card si accedeva dietro lauto pagamento). Gli azzurri, dopo aver chiuso al primo posto il proprio ...