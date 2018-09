Barbara D'Urso e la gaffe a Pomeriggio 5 : «Se un uomo ti dice 'Me la dai'...» : Bagarre in studio a Pomeriggio 5. Si torna a parlare di Asia Argento e del caso molestie nel mondo dello spettacolo. Gli animi degli ospiti di Barbara D'Urso si scaldano. Se infatti da un lato c'è chi ...

Barbara d’Urso contattata per il nuovo singolo di Rovazzi : ecco perché ha rifiutato : Barbara d’Urso contattata per il nuovo video di Fabio Rovazzi: ecco perché non ha partecipato Il nuovo singolo di Rovazzi è, ancora oggi, uno dei video musicali più visti e ascoltati del momento. Il cantante diventato famoso con Andiamo a comandare, infatti, con Faccio quello che voglio ha ancora una volta conquistato i suoi fan […] L'articolo Barbara d’Urso contattata per il nuovo singolo di Rovazzi: ecco perché ha rifiutato ...

Pomeriggio 5 : Barbara d’Urso lancia una frecciatina ad Aida Nizar : Aida Nizar: Barbara d’Urso ricorda la sua gaffe a Pomeriggio Cinque Pomeriggio 5 è iniziato soltanto da qualche giorno, ma è già partito con il piede giusto. Durante l’appuntamento andato in onda Martedì, Barbara d’Urso ha invitato in studio Aida Nizar che ha avuto un incidente decisamente imbarazzante. Oggi, a distanza di qualche giorno, l’incidente avrebbe potuto ripetersi in studio. Cosa è successo? Tra i vari ospiti ...

Pomeriggio 5 - l'annuncio del Ken Umano a Barbara D'Urso : ecco cosa farà della sua vita : Direttamente dal tappeto rosso della 75esima mostra del Cinema di Venezia, Rodrigo Alves , conosciuto come il Ken Umano , ha confermato le voci su un suo possibile ruolo di attore. Sì, l'ex gieffino ...

Barbara D’Urso con gli occhiali da vista fa impazzire i fan : Barbara D’Urso è tornata ed è ancora la regina di Canale Cinque, ma soprattutto dei social. La conduttrice ha conquistato Instagram postando una foto che la ritrae con gli occhiali da vista, raccogliendo in poche ore quasi 33mila Like e tantissimi commenti. Poco prima dell’esordio di Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso aveva pubblicato sui social alcuni scatti sexy in cui mostrava il suo outfit con minigonna e stivali da ...

Francesca Cipriani/ Ospite di Pomeriggio 5 - Barbara D’Urso punta sul seno? Dopo quello della Nizar… : Francesca Cipriani sarà Ospite nello studio di Pomeriggio 5. Come lei stessa ha annunciato, farà il suo ingresso alle 18. Di cosa parlerà l'ex naufraga?(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 14:32:00 GMT)

Karina Cascella sposa Max Colombo : i dettagli da Barbara D’Urso : Karina Cascella sposa Max Colombo e racconta i dettagli delle nozze a Barbara D’Urso. L’ex opinionista di Uomini e Donne è stata ancora una volta fra i protagonisti di Pomeriggio Cinque. Nel corso della puntata la modella ha svelato che presto giurerà amore eterno al suo fidanzato. Si tratta di Max Colombo, uno dei migliori amici di Salvatore Angelucci, il suo ex compagno e padre della figlia Ginevra. La proposta di matrimonio è ...

Pomeriggio 5 : il messaggio d’affetto di Barbara d’Urso per Paola Caruso : Pomeriggio Cinque, Barbara d’Urso mando un messaggio a Paola Caruso: le parole della conduttrice durante la diretta L’intervista rilasciata da Paola Caruso al settimanale Chi ha fatto il giro del web in queste ore. Il motivo? L’ex bonas, nello specifico, haha dichiara di essere incinta e di essere stata abbandonata dal padre del bambino. Della notizia, oggi, […] L'articolo Pomeriggio 5: il messaggio d’affetto di ...

VIDEO | Il Ken umano pronto per un film e vuole Barbara D'Urso nel cast : In diretta dal Festival del Cinema di Venezia, il Ken umano (Rodrigo Alves) ha annunciato di aver firmato un contratto per...

Barbara d’Urso interviene in favore di Paola Caruso a Pomeriggio Cinque : Paola Caruso incinta e mollata dal fidanzato: la d’Urso dice la sua a Pomeriggio 5 E’ appena finita una nuova puntata della nuova edizione di Pomeriggio Cinque. E nella seconda parte della trasmissione Barbara d’Urso, con i suoi ospiti, ha voluto parlare di quanto successo in questi ultimi giorni alla soubrette Paola Caruso. Come molti sapranno la ex “Bonas” di Avanti un Altro ha rivelato sull’ultimo numero ...

VIDEO | Barbara D'Urso accanto a Paola Caruso : il messaggio forte a Pomeriggio Cinque : Nel corso della trasmissione la conduttrice ha parlato dell'amara gravidanza della Caruso e le ha dimostrato tutto il suo...

Karina Cascella a Pomeriggio 5/ Le nozze con Max Colombo : arrivano in diretta da Barbara d’Urso? : Karina Cascella, sta per sposarsi con il suo compagno Max Colombo; in diretta a Pomeriggio 5, la 38enne è stata ospite di Barbara d’Urso per raccontare i dettagli delle nozze.(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 18:04:00 GMT)

Elena Morali a Pomeriggio 5/ Foto - ospite di Barbara d'Urso : ritorno di fiamma con Scintilla? : Elena Morali a Pomeriggio 5, ospite di Barbara d'Urso: parlerà del presunto ritorno di fiamma con il comico di Colorado, Scintilla? Le Foto su Instagram.(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 17:43:00 GMT)