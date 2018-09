Azzurrini ko con la Slovacchia

Calcio - Italia-Slovacchia Under 21 : Azzurrini per continuare l’avvicinamento agli Europei 2019 : La Nazionale italiana di Calcio maschile Under 21 ha terminato la preparazione a Roma e si è recata a Dunajska Streda, città slovacca che domani ospiterà la gara amichevole tra Slovacchia e Italia. Il commissario tecnico Gigi Di Biagio ha dovuto rinunciare a Nicolò Barella (chiamato in Nazionale A), Alessandro Bastoni e Sandro Tonali (che ha lasciato il ritiro a causa dei problemi legati all’infortunio riportato nel club ...

Calcio - Italia-Slovacchia Under 21 : Azzurrini in Slovacchia per continuare l’avvicinamento agli Europei casalinghi del 2019 : La Nazionale italiana di Calcio maschile Under 21 ha terminato la preparazione a Roma e si è recata a Dunajska Streda, città slovacca che domani ospiterà la gara amichevole tra Slovacchia e Italia. Il commissario tecnico Gigi Di Biagio ha dovuto rinunciare a Nicolò Barella (chiamato in Nazionale A), Alessandro Bastoni e Sandro Tonali (che ha lasciato il ritiro a causa dei problemi legati all’infortunio riportato nel club ...

Pallavolo – Wevza Under 18 : è oro per gli Azzurrini - sconfitto il Belgio in finale : Wevza U18: gli azzurrini superano il Belgio in finale e conquistano l’oro Grande successo degli azzurrini di Vincenzo Fanizza nel torneo Wevza Under 18, disputato a Vilvoorde, in Belgio. Nella finale di stasera la formazione tricolore ha saputo imporsi con il risultato di 3-0 (25-15, 25-20, 25-20), contro i padroni di casa del Belgio, conquistando l’oro e confermandosi la maggiore forza del torneo. Gli azzurrini, infatti, si sono ...

Europei Under19 calcio : Azzurrini a caccia dei tre punti contro i padroni di casa finlandesi : L’Europeo di calcio Under19 dell’Italia si apre con l’insidiosa partita d’esordio con la Finlandia, nazione ospitante di questa rassegna continentale. La prima partita, che si disputerà oggi alle ore 19 a Vaasa, può essere già un crocevia per il percorso azzurro nel torneo, perchè in un girone di quattro squadre in cui passano solo le prime due non si possono lasciare punti per strada contro delle squadre sulla carta ...

Volley - Europei U20 2018 : l’Italia surclassa la Turchia - Recine e Lavia sugli scudi. Seconda vittoria degli Azzurrini : L’Italia prosegue alla grande la propria avventura agli Europei U20 di Volley maschile in corso di svolgimento a Kortrijk (Belgio). Gli azzurrini, dopo la vittoria di ieri contro la Francia, hanno sconfitto la Turchia per 3-1 (25-29; 25-19; 20-25; 25-23) e hanno così compiuto un passo importante verso la qualificazione alle semifinali. La nostra Nazionale ha dominato i primi due set, poi ha commesso qualche errore di troppo nella terza ...