Autostrade | Aiscat smentisce Toninelli | “Mai fatto pressioni | contatti solo per le date

Toninelli : “Le pressioni per non pubblicare gli atti di Autostrade arrivarono da Aiscat” : Il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, torna a parlare delle pressioni ricevute per non pubblicare gli atti della concessione ad Autostrade per l'Italia e afferma, in diretta televisiva, che dall'Aiscat arrivò una diffida in quanto la pubblicazione avrebbe potuto comportare il "reato di aggiotaggio".Continua a leggere