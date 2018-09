Audizioni di X Factor 2018 | l' attitudine alla bellezza e rimpiangeremo Asia Argento ...

X Factor 12 - prima puntata Audizioni : concorrenti promossi e bocciati : Oggi giovedì 6 settembre 2018 alle 21:15 cominicia il primo appuntamento con le audizioni di X Factor che sarà visibile su Sky Uno o su digitale terrestre al canale 311 o 11, X Factor 12 (il venerdì su TV8). La puntata con programma, creato da FremantleMedia Italia, riparte come sempre dallo step di selezioni, sette appuntamenti nelle quali i giurati, Mara Maionchi, Fedez Manuel Agnelli e Asia Argento sceglieranno gli artisti di questa stagione. ...

LIVE X Factor 12 - prima puntata Audizioni : Asia Argento in giuria : Oggi giovedì 6 settembre 2018 alle 21:15 cominicia il primo appuntamento con le audizioni di X Factor che sarà visibile su Sky Uno o su digitale terrestre al canale 311 o 11, X Factor 12 (il venerdì su TV8). La puntata con programma, creato da FremantleMedia Italia, riparte come sempre dallo step di selezioni, sette appuntamenti nelle quali i giurati, Mara Maionchi, Fedez Manuel Agnelli e Asia Argento sceglieranno gli artisti di questa stagione.

X Factor 2018 - le Audizioni | Diretta : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA Diretta21.10 Pronti? X Factor 2018, anticipazioni prima puntata X Factor 12 parte oggi, 6 settembre 2018, con la prima delle (ben) sette puntate dedicate alla selezione dei 12 concorrenti che parteciperanno ai live. Come vuole la tradizione saranno 3 per ciascuna delle 4 categorie in gara - Under Donne, Under Uomini, Over 25 e Gruppi -, ma i tre selezionati da Asia Argento avranno un altro capitano/giudice

X Factor 2018 - al via stasera la prima puntata con le Audizioni. Sfera Ebbasta prenderà il posto di Asia Argento come giudice? : Mancano poche ore al debutto di X Factor. La nuova edizione dell’amatissimo e seguitissimo talent è pronta a partire, e alle 21.15, su Sky Uno, scopriremo come è iniziato il viaggio dei nuovi concorrenti che si sfideranno nell’Arena durante i Live. Durante la prima puntata, e per le sei successive, vedremo il lungo e difficile viaggio delle Audizioni, dei Bootcamp e degli Home Visit, fino ad arrivare alle dirette, che inizieranno il 25 ...

X Factor 2018 - le Audizioni | Diretta prima puntata dalle 21.15 : X Factor 12 parte oggi, 6 settembre 2018, con la prima delle (ben) sette puntate dedicate alla selezione dei 12 concorrenti che parteciperanno ai live. Come vuole la tradizione saranno 3 per ciascuna delle 4 categorie in gara - Under Donne, Under Uomini, Over 25 e Gruppi -, ma i tre selezionati da Asia Argento avranno un altro capitano/giudice, che verrà comunicato nei prossimi giorni. La conduzione è affidata, come sempre, ad Alessandro

X Factor 2018 : la prima puntata di Audizioni stasera su Sky Uno : I nuovi concorrenti della dodicesima stagione sono pronti a dare il meglio di loro per conquistare il cuore dei giudici. Chi ci riuscirà?

Da domani torna X Factor su Sky - Asia Argento sarà sostituita dopo le Audizioni : domani, giovedì 6 settembre, alle ore 21.15 inizia ufficialment e su Sky X Factor 12 . Questa nuova edizione " segnata profondamente dallo scandalo nel quale è stata coinvolta Asia Argento " vedrà ...

X Factor 12 - confermata l’uscita di Asia Argento dopo le Audizioni : È partita subito in salita la nuova edizione di X Factor: già quando lo scorso maggio era stato annunciato che, ad affiancare i tre giudici confermati Fedez, Mara Maionchi e Manuel Agnelli, ci sarebbe stata Asia Argento, sui social network si erano scatenati i commenti sulla sua presunta scarsa competenza. Ma il talent musicale di Sky Uno, anche quest’anno condotto da Alessandro Cattelan, credeva fortemente nelle capacità e ...