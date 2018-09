Attacco hacker A Rousseau | il Garante avvia le verifiche Ex dipendente | Ecco cosa

M5s - nuovo Attacco hacker alla piattaforma Rousseau : online i dati di alcuni donatori : nuovo attacco hacker alla piattaforma Rousseau, utilizzata dal MoVimento 5 Stelle per le votazioni online. L'utente Twitter Rogue0 ha pubblicato alcuni dati riguardanti la piattaforma, tra cui anche la lista di alcuni donatori con tanto di nomi, cognomi, importi e indirizzi mail leggibili. Oggi su Rousseau sono previste due votazioni.Continua a leggere

M5S - nuovo Attacco hacker sulla piattaforma Rousseau : si vota comunque : L'assalto da parte dello stesso pirata informatico che bucò il sistema un anno fa. Rivelata lista di donazioni, ma il Movimento conferma la chiamata elettorale in vista delle Regionali di Abruzzo e Sardegna

M5s - nuovo Attacco hacker a Rousseau : online alcuni nomi di donatori. Il Garante : "In corso verifiche" : L'autore è ancora una volta Rogue0, il pirata informatico che lo scorso anno ha 'bucato' il sistema operativo dei cinquestelle. E che ora dimostra che gli interventi per mettere in sicurezza la piattaforma non sono bastati

Nuovo Attacco hacker a Rousseau - online i nomi di alcuni donatori : La piattaforma Rousseau è stata hackerata, di Nuovo. E sempre da Rogue0, il pirata informatico che già lo scorso aveva violato il sistema operativo del Movimento 5 Stelle, e che nella notte ha condiviso sul suo profilo Twitter due link al sito Privatebin.net, uno dei quali due link rimanderebbe a una lista dei donatori dello scorso luglio, con tanto di nomi, cognomi, importi e email. L'altro link condiviso da Rogue0 porterebbe ...

Nuovo Attacco hacker a piattaforma Rousseau - online nomi di donatori - : Il pirata informatico Rogue0, che aveva già "bucato" il sistema l'anno scorso, ha postato su Twitter alcuni dati del database M5s. Tra questi, "il probabile username dell'amministratore in possesso ...

M5s - nuovo Attacco hacker a Rousseau : online alcuni nomi di donatori : L'autore è ancora una volta Rogue0, il pirata informatico che lo scorso anno ha 'bucato' il sistema operativo dei cinquestelle. E che ora dimostra che gli interventi per mettere in sicurezza la piattaforma non sono bastati

MICROSOFT - ALLARME HACKER RUSSI : "DEMOCRAZIA SOTTO Attacco"/ Ultime notizie - M5s : il caso Rousseau nel 2017 : MICROSOFT “Gli HACKER stanno attaccando le democrazie”. Ultime notizie, la denuncia del presidente Brad Smith circa l'introsione di pirati informatici(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 10:00:00 GMT)

Presidente Microsoft : 'Democrazie sotto Attacco di hacker stranieri' - : Il numero uno del colosso americano, Brad Smith, avverte: "Entità straniere stanno lanciando attacchi per seminare discordia". La compagnia ha annunciato di aver scoperto pirati informatici legati al ...

Microsoft denuncia : 'Democrazie del mondo sotto Attacco di hacker' : L'azienda di software ha annunciato di aver scoperto cybercriminali legati alla Russia che puntavano gruppi politici Usa ostile al Cremlino -

Microsoft : democrazie sotto Attacco di hacker stranieri : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Microsoft - da hacker Attacco a democrazie : ROMA - 'È chiaro che le democrazie di tutto il mondo sono sotto attacco. Entità straniere stanno lanciando attacchi informatici per interrompere le elezioni e seminare discordia'. Lo scrive in un post il presidente di Microsoft, Brad Smith. La ...

Microsoft : "Democrazie sotto Attacco di hacker stranieri" : Sicurezza informatica. "È chiaro che le democrazie di tutto il mondo sono sotto attacco. Entità straniere stanno lanciando attacchi informatici per interrompere le elezioni e seminare discordia". Lo scrive in un post il presidente di Microsoft, Brad Smith. La ...

Attacco hacker a Instagram : rischiamo anche noi? : Foto profilo cambiata con l’immagine di un personaggio Disney o Pixar, bio cancellata, e un nuovo indirizzo email con dominio .ru (russo) collegato all’account, modificato come tutte le altre credenziali di accesso: è successo a migliaia di utenti Instagram, che da un momento all’altro non sono più riusciti a entrare nel proprio profilo, pur continuando a vedere tutte le proprie immagini postate, non una di più né una di ...

Instagram sotto Attacco di hacker russi - molti account violati : Instagram ha oltre un miliardo di utenti e sono tantissimi gli account che utilizzano l’autenticazione a due fattori (2FA), proprio quest’ultima ha reso la vita complicata a tutti coloro che in questi giorni hanno avuto il proprio account hackerato. L’ulteriore misura di sicurezza non ha protetto Chris Woznicki, che utilizzava l’autenticazione a due fattori nel momento in cui il suo account è stato violato 10 giorni fa. ...