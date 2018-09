Atletica | caso Alex Schwazer | il Ris deposita le perizie in Tribunale

Atletica - tutte le novità sul caso Schwazer : le anomalie tra i campioni e i test del Ris. Ipotesi manipolazione possibile : I Ris di Parma stanno continuando a fare dei test sui campioni di Alex Schwazer, quelli raccolti in occasione del controllo antidoping del 1° gennaio 2016 e che portarono a una squalifica di otto anni per il marciatore altoatesino. Nei laboratori sono stati effettuati 100 test su altrettanti individui e in nessuno sarebbe stata registrata una differenza di concentrazione di DNA così ampia come quella che era emersa tra la provetta del campione A ...