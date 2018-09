Astronomia | osservato il vento cosmico che accende le stelle

Astronomia : una “V” celeste sopra l’osservatorio di Paranal dell’ESO : Questa immagine della settimana mostra un’enorme “V” celeste attraverso il cielo notturno sopra l’osservatorio di Paranal dell’ESO, che si trova in cima al Cerro Paranal in Cile. Un braccio della “V” è visibilmente più chiaro dell’altro; il braccio destro, rivolto verso l’angolo in alto a destra del fotogramma, viene tracciato dal bellissimo centro stellato della Via Lattea. Il braccio più debole, ...

Astronomia. l’arco luminoso della Via Lattea e l’osservatorio La Silla dell’ESO in Cile : In questa spettacolare immagine, scattata dall’ambasciatore fotografo dell’ESO Petr Horálek, vediamo l’arco luminoso della Via Lattea che si estende attraverso il cielo sopra l’osservatorio La Silla dell’ESO in Cile. A terra si trovano la cupola del telescopio ottico da 3,6 metri dell’ESO (sulla destra) e la parabola argentata del telescopio submillimetrico svedese-ESO (a sinistra). Anche se nel 2003 è stata ...

Astronomia - il Sole osservato speciale : è andato in letargo : Il Sole è andato in letargo, ossia è entrato nel minimo della sua attivià, ed è senza macchie da circa 40 giorni, ma ancora non comincia il nuovo ciclo di 11 anni. Intanto sulla Terra si stanno verificando insolite e spettacolari aurore rosa che sono collegate proprio alla fase di attività minima del Sole. “Siamo in una fase di minima attività perché le sequenze dei giorni consecutivi senza macchie stanno aumentando, ma bisogna seguire con ...

Astronomia - “gemelli diversi” : osservato nuovo pianeta extrasolare che sembra il sosia di beta Pictoris b : I suoi tratti salienti lo rendono pressoché identico a beta Pictoris b, un esopianeta scoperto nel 2009 tramite l’imaging diretto e dotato di una massa pari a 13 volte quella di Giove: si tratta di 2Mass 0249 C, corpo celeste individuato di recente e caratterizzato da massa, luminosità e spettro uguali a quelli del più noto ‘collega’, ma differente per quanto riguarda le origini. Il nuovo esopianeta, scoperto con il telescopio Cfht, è al centro ...