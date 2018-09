“Assurdo” È successo proprio lì | sulla spiaggia del commissario Montalbano

caffeinamagazine

: Ermal Meta si riconferma uno che non ha capito che se 'ha successo' è grazie alla gente che per qualche assurdo mot… - omgiian : Ermal Meta si riconferma uno che non ha capito che se 'ha successo' è grazie alla gente che per qualche assurdo mot… - EmanuelaOmal12 : @LegaSalvini #Riesame Non sono avvocato,ma quello che è successo alla #Lega,mi sembra assurdo. Come escamotage in… - CASIMIR31019740 : É ora di processare di condannare e incarcerare tutti i responsabili del crollo del ponte di Genova. Quello che é s… -

(Di giovedì 6 settembre 2018) Hanno scelto il luogo meno adatto e più caro a milioni di telespettatori per portare avanti le loro attività criminose. Hanno scelto laresa celebre dalper i loro traffici. Da tempo infatti avevano trasformato quell’angolo di paradiso in una piazza di spaccio ma adesso per loro sono scattate le manette ai polsi. Sono cinque gli spacciatori, quattro uomini e una donna, tutti stranieri – di nazionalità diverse – che sono stati arrestati dalla polizia di Ragusa: le indagini da parte della squadra mobile della polizia erano state avviate oltre un anno fa, agosto 2017, dopo l’arresto di un pusher da parte di agenti presenti inin costume da bagno e con le moto d’acqua della polizia in mare.I destinatari dell’ordinanza di custodia cautelare del Gip, emessa su richiesta del Pm Santo Fornasier, sono tutti recidivi. Sono 2 ...