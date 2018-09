Assenteisti | a Massa Carrara 26 dipendenti pubblici agli arresti domiciliari

MASSA CARRARA - DIPENDENTI Assenteisti : 26 ARRESTI/ Ultime notizie - “spiccato senso di impunità” : Assenteismo a MASSA CARRARA: 26 DIPENDENTI di Provincia e Genio Civile sono finiti ai domiciliari, 70 in tutto gli indagati per le assenze dal lavoro non giustificate.(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 14:25:00 GMT)