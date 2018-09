Ascolti TV | Mercoledì 5 settembre 2018 Questione di Karma 17% | Guerra e Pace crolla al

Ascolti tv - mercoledì 29 agosto 2018 : parte male Guerra e Pace su Canale 5 : Ascolti tv di mercoledì 29 agosto 2018 : Superquark batte Guerra e Pace parte male Guerra e Pace su Canale 5. La prima puntata della serie della BBC tratta dal romanzo dello scrittore russo Lev Tolstoj non ha entusiasmato il pubblico italiano. L’esordio di mercoledì 29 agosto 2018 ha raccolto davanti al piccolo schermo solo un […] L'articolo Ascolti tv, mercoledì 29 agosto 2018 : parte male Guerra e Pace su Canale 5 proviene da Gossip ...

Ascolti TV | Mercoledì 29 agosto 2018. Superquark 14.9% - male Guerra e Pace (9%) tallonato da Rocco Schiavone (8.3%). Chicago Fire 7.5% : Guerra e Pace : Gillian Anderson e Stephen Rea Su Rai1 Superquark ha conquistato 2.664.000 spettatori pari al 14.9% di share. Su Canale 5 la prima puntata di Guerra e Pace ha raccolto davanti al video 1.541.000 spettatori pari al 9% di share. Su Rai2 Rocco Schiavone in replica ha interessato 1.507.000 spettatori pari all’8.3% di share. Su Italia 1 la serie in prima visione Chicago Fire ha intrattenuto 1.301.000 spettatori ( 7.5% ). Su Rai3 ...

Ascolti tv mercoledì 29 agosto 2018 : Prime Time Su Rai 1 Superquark ha registrato 2.664.000 telespettatori, share 14,9%. Su Rai 2 Rocco Schiavone - La Costola di Adamo, in replica, ha registrato 1.507.000 telespettatori, share 8,3%. Su Rai 3 Il film Suffragette ha registrato 1.059.000 telespettatori, share 5,6%. Su Canale 5 Guerra e Pace, prima puntata in prima tv, ha registrato un netto di 1.541.000 telespettatori, share 9%. Su Italia 1 Chicago Fire ha ...

Ascolti TV | Mercoledì 22 agosto 2018. Superquark 15.6% - Sacrificio D’Amore 8.8% : Superquark Su Rai1 Superquark ha conquistato 2.504.000 spettatori pari al 15.6% di share. Su Canale 5 Sacrificio d’Amore ha raccolto davanti al video 1.341.000 spettatori pari all’ 8.8% di share. Su Rai2 Rocco Schiavone in replica ha interessato 1.118.000 spettatori pari al 6.7% di share. Su Italia 1 la serie in prima visione Chicago Fire ha intrattenuto 1.189.000 spettatori (6.9%). Su Rai3 45 Anni ha raccolto davanti al video 803.000 ...

Ascolti TV | Mercoledì 15 agosto 2018. Supercoppa Europea 17.1% - Sacrificio d’Amore 8.4% : Supercoppa Europea Nella serata di Ferr agosto su Rai1 – dalle 21.01 alle 23.32 – la Supercoppa Europea – Real Madrid vs Atletico Madrid ha conquistato 2.445.000 spettatori pari al 17.1% di share. Su Canale 5 Sacrificio d’Amore ha raccolto davanti al video 1.148.000 spettatori pari all’ 8.4% di share. Su Rai2 Speciale TG2 dedicato al crollo del ponte Morandi di Genova ha interessato 987.000 spettatori pari al 6.5% di share. ...

Ascolti TV | Mercoledì 8 Agosto 2018. Il Nove deve mettere Fantozzi in prima serata per fare un risultato decente (3.1%). Bene Matrimonio a Prima Vista su Tv8 (2.8% – 4%) : SuperQuark Su Rai1 SuperQuark ha conquistato 2.182.000 spettatori pari al 13.8% di share. Su Canale5 Sacrificio d’Amore ha raccolto davanti al video 1.470.000 spettatori pari al 9.7% di share. Su Rai2 gli European Championships 2018 hanno interessato 1.449.000 spettatori pari all’8.2% di share; a seguire MacGyver totalizza un a.m. di 667.000 spettatori pari ad uno share del 3.9% nel primo episodio, e 598.000 spettatori con uno share ...