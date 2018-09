Arrivano altre conferme sullo straordinario comparto fotografico di Nokia 9

Philips - Arrivano altre nuove Hue in anteprima da IFA 2018 : La schiera di Hue di cui abbiamo scritto recentemente non includeva tutte le novità che Philips presenterà al pubblico ad IFA 2018 L'articolo Philips , arrivano altre nuove Hue in anteprima da IFA 2018 proviene da TuttoAndroid.

Nuoto paralimpico - Europei 2018 : Arrivano altre sei medaglie per gli azzurri - ma non ci sono ori : Chiude senza ori la giornata odierna agli Europei di Nuoto paralimpico, con l’Italia che conquista sei medaglie, equamente divise tra bronzi ed argenti, e resta al secondo posto nel medagliere alle spalle dell’Ucraina. Nei 150 metri misti maschili SM4 argento per Efrem Morelli in 2’46″13 alle spalle dell’israeliano Ami Omer Dadaon, oro in 2’39″95, e davanti all’ucraino Dmytro Vynohradets’, ...