Ariana Grande | nella canzone “Breathin” c’è un messaggio nascosto di cui forse non ti

Ariana Grande ha cantato una fantastica cover della sua canzone preferita da un anno a questa parte : Ecco qual è! The post Ariana Grande ha cantato una fantastica cover della sua canzone preferita da un anno a questa parte appeared first on News Mtv Italia.

Ariana Grande a Londra canta una canzone scelta dal pubblico ma poi ammette : “Così noiosa che mi fa dormire” : La speciale Sweetener Session di Ariana Grande a Londra, in scena il 4 settembre al KOKO, ha incluso un momento particolarmente esilarante per il pubblico della popstar. In promozione con l'album Sweetener, dopo gli speciali concerti di New York Chicago e Los Angeles riservati ai possessori di American Express, la cantante si è esibita per i vincitori di un apposito contest realizzato per la Sweetener Session di Londra, realizzando una ...

Un antipasto della scaletta di Ariana Grande per lo Sweetener Tour 2019 - video dai concerti di Chicago e Los Angeles : In attesa di scoprire la scaletta di Ariana Grande per lo Sweetener Tour 2019, le cui date saranno annunciate a breve, un antipasto di quello che sarà il nuovo show è arrivato con le Sweetener Sessions di agosto. La popstar, che ha rilasciato il nuovo album di inediti lo scorso mese debuttando in cima alla classifica Fimi italiana e a quelle americana e inglese, ha tenuto un mini-Tour promozionale che è partito il 20 agosto da New York City e ...

Funerali Aretha Franklin : pastore tocca seno di Ariana Grande - poi si scusa (VIDEO) : Il pastore Charles H Ellis III, durante il funerale di Aretha Franklin, ha involontariamente cosi sostiene lui stesso sfiorato il seno della popstar Ariana Grande. Durante la celebrazione, il pastore ha infatti messo il suo braccio attorno ad Ariana, toccandola sul seno [VIDEO]davanti alla platea dei partecipanti alla cerimonia. Il gesto è stato immortalato da tantissimi fan e fotografi, finendo poi direttamente sui social, dove è partita una ...

Ariana Grande : una cover eccezionale di “Natural Woman” al funerale di Aretha Franklin : Ma il suo look non ha convinto The post Ariana Grande: una cover eccezionale di “Natural Woman” al funerale di Aretha Franklin appeared first on News Mtv Italia.

Ariana Grande ha fatto a Troye Sivan il complimento più bello del mondo dopo l’uscita di “Bloom” : Friendship goals The post Ariana Grande ha fatto a Troye Sivan il complimento più bello del mondo dopo l’uscita di “Bloom” appeared first on News Mtv Italia.

Ariana Grande molestata al funerale di Aretha Franklin? Il pastore si scusa per averle palpato il seno (video) : Ariana Grande molestata al funerale di Aretha Franklin tra l'imbarazzo dei presenti: ha dell'incredibile la vicenda che ha visto protagonista la popstar durante le esequie-show della diva del soul a Destroit lo scorso venerdì. Davanti a 4000 partecipanti, tra celebrità, politici, familiari e persone comuni, la cantante si è ritrovata ad affrontare l'invadenza del pastore che ha preso la parola sul pulpito per ringraziarla della sua ...

Aretha Franklin - al funerale il pastore tocca il seno ad Ariana Grande. Le scuse : “Non era mia intenzione” : “Non era mia intenzione, forse ho superato il limite, forse sono stato troppo amichevole”. Il pastore che ha officiato il funerale di Aretha Franklin, Charles Ellis, ha presentato le sue scuse in un’intervista all’Associated Press. Durante la cerimonia, come si vede nel video, la mano dell’uomo cinge il corpo di Ariana Grande all’altezza del seno. Ellis si è scusato anche per la battuta, considerata razzista, ...