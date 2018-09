Apple | ok dell' antitrust Ue all' acquisto di Shazam

Apple - via libera dell'Antitrust Ue all'acquisizione di Shazam : 'I dati sono un elemento chiave nell'economia digitale, quindi dobbiamo rivedere attentamente le transazioni che portano all'acquisizione di importanti serie di dati, inclusi quelli potenzialmente ...

Amazon vale mille miliardi. Il colosso dell’ecommerce raggiunge Apple : Consegne per Amazon (Bartek Sadowski/Bloomberg) Inseguimento concluso. Amazon raggiunge Apple nel club delle aziende che valgono mille miliardi di dollari. Club di cui, al momento, fanno parte solo i due giganti statunitensi della tecnologia. Ieri mattina a Wall Street il gigante dell’ecommmerce ha tagliato il fatidico traguardo. A fine agosto si era alzata la temperatura sul titolo Amazon. Un rally che ha portato in breve tempo a ...

FINANZA/ Amazon e Apple - dietro il successo i mali nascosti dell'economia Usa : La corsa dei titoli a Wall Street non riflette i problemi dell'economia. Alle prese con guerre commerciali e costo del debito governativo in aumento.

Apple - primo incidente per un'auto senza pilota della Mela : La Lexus equipaggiata con tecnologie della Mela tamponata nel tentativo di imboccare l’autostrada a Santa Clara. Arriva così la conferma di ben 66 veicoli del Project Titan in circolazione in California

Ci sono nuovi dettagli sull'auto a guida autonoma della Apple : Anche la Apple sta sperimentando con grande riservatezza un’automobile a guida autonoma, ma un tamponamento sulle strade della California - senza feriti - ha fatto trapelare informazioni e nuovi dettagli. Il progetto su gomma della mela morsicata è stato finora uno dei meglio custoditi della Silicon Valley, ma le leggi californiane impongono alle aziende che conducono test su strada di aggiornare costantemente la motorizzazione, ...

Apple Tree Yard 2 ci sarà? Il finale della serie su Rai3 il 24 agosto dopo i buoni ascolti di ieri : Apple Tree Yard 2 ci sarà? Il finale di serie andrà in onda già oggi chiudendo presto l'avventura iniziata ieri sera su Rai3 registrando un buon successo di pubblico e registrando il 5.1% di share e superando Rosewood 2 in onda su Rai2. Emily Watson e Ben Chaplin sono pronti a rivestire i panni dei protagonisti di questa intricata storia fatta di crimini e passioni ma, al momento, non ci sono ancora notizie certe su una possibile seconda ...

Ciclo della Fondazione di Asimov - Apple dà l'ok a procedere per la serie TV - : A pochi mesi di distanza quindi arriva l'ok a procedere: la data di inizio lavori non viene indicata, ma nel mondo delle produzioni TV e non solo l'operazione è già considerata molto importante. ...

iPad esplode nell’Apple Store di Amsterdam a causa della batteria : Un Apple Store di Amsterdam è stato evacuato, e temporaneamente chiuso, a causa dell’esplosione di un iPad per colpa della batteria, secondo quanto riportato dai notiziari locali. Flinke chaos en paniek na ontruiming Apple Store Leidseplein #Amsterdam Noord-Holland Ongeval https://t.co/4dLjLzEMlx pic.twitter.com/CuDC2e8Sdt — AS Media (@asmedianl) August 19, 2018 iPad esplode in Apple Store Ancora un’esplosione dovuta alle ...

iPhone 2018 : 3 modelli - prezzi da 699 euro - 512GB e supporto Apple Pencil : Apple non sta a guardare e dopo iPhone X è pronta ad invadere il mercato con 3 modelli di iPhone 2018, tutti con notch e dimensioni del display crescente iPhone 2018: 3 modelli, prezzi da 699 euro, 512GB e supporto Apple Pencil Tra settembre (molto probabile) ed ottobre, Apple rinnoverà l’intera gamma smartphone con gli […]

