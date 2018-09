Apple | dall' Ue via libera all' acquisizone di Shazam

Apple - nuovi iPhone e non solo : le anticipazioni dall'evento del 12/9 : Il keynote della Mela sarà l'occasione per svelare gli smartphone di quest'anno. Ma ci sarà anche altro. Ecco cosa sappiamo (e cosa immaginiamo)

Contrasti sulla privacy - Facebook rimuove un'app dallo Store di Apple : Una spaccatura emersa già chiaramente con il caso di Cambridge Analytica, una vera tempesta per Facebook che ne è rimasta inizialmente travolta finendo nel mirino delle autorità di tutto il mondo. Lo ...

Privacy - Apple spinge Facebook a rimuove la VPN Onavo dall’App Store : Il servizio Virtual Private Network (VPN) Onavo Protect, acquistato da Facebook nel 2014 per 200 milioni di dollari, non figura più tra le applicazioni disponibili sull’App Store perché Apple ha ritenuto che violasse le politiche di raccolta di dati. Così le grandi pulizie che Facebook sta attuando in questi ultimi mesi non si limitano a ciò che accade all’interno del quartiere generale di Menlo Park. Onavo Protect tende infatti, tra le altre ...

I fornitori Apple progettano la fuga dalla Cina per la guerra dei dazi - : I più grandi costruttori di elettronica al mondo non si faranno cogliere impreparati se la guerra dei dazi tra USA e Cina avviata da Trump si intensificherà. I fornitori Apple hanno già individuato gli stati dove trasferire fabbriche e ...

Apple : dallo store in Piazza Liberty alla partita di Wall Street - : Finanza & Dintorni Apple: dall'inaugurazione dello store in Piazza Liberty alla partita importante che giocherà a Wall Street, dopo la pubblicazione dei risultati trimestrali. Una parte degli analisti ...

Apple store - metal detector e ragazzi in fila dalla notte : piazza Liberty blindata per l'inaugurazione : L'ovazione quando alle 16.30 escono i 100 dipendenti del negozio, i controlli di sicurezza con i metal detector e ore di attesa sotto il sole: così l'apertura si trasforma in un evento

