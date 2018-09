Anticipazioni Una Vita trama puntate 10-15 settembre 2018 | Elvira non è morta!

Una Vita Anticipazioni 6 settembre 2018 : Ursula viene affidata alle cure di Teresa e Mauro : Cayetana ha colpito solo di striscio Mauro; la Sierra e il San Emeterio riescono a trovare Ursula e si alleano con lei per distruggere la loro nemica.

Una Vita Anticipazioni : ADELA lascia gli abiti da monaca - ma è malata!!! : Grandi colpi di scena in arrivo nella telenovela Una Vita nella trama che ha come protagonisti Simon Gayarre (Jordi Coll) e la timida suor ADELA (Marian Arahuetes); quest’ultima, come abbiamo avuto modo di approfondire nei nostri post sull’argomento, parteciperà ad un omaggio allestito a calle Acacias in onore di Elvira Valverde (Laura Rozalen) e stabilirà un profondo legame con il figlio di Susana (Amparo Fernandez). Stando a quanto ...

UNA VITA - Anticipazioni puntata di giovedì 6 settembre 2018 : anticipazioni puntate 547 e 548 di Una VITA di giovedì 6 settembre 2018: Cayetana spara a Mauro e lo colpisce di striscio. Alla pensione arrivano Mendez e Felipe, ma a quel punto Mauro si autoaccusa di aver fatto partire il colpo senza volerlo e ciò per eVITAre che la Sotelo Ruz venga accusata solamente di tentato omicidio. Parlando con la Valenciana, Teresa apprende che la donna nei giorni passati si è occupata di Ursula. Rosina dà incarico a ...

Una Vita Anticipazioni - puntate dal 10 al 15 settembre 2018 : Elvira è morta? : Ecco le anticipazioni settimanali sulle puntate di Una Vita da lunedì 10 a sabato 15 settembre 2018. Ramon e Trini avranno il loro bel da fare a far capire a Veracruz che sta commettendo un errore. Egli infatti sta cercando Antoñito ma nella realtà è Martin che si sta spacciando per lui. Proprio a causa di Martin il detective cadrà dalle scale e dovrà fermarsi con la famiglia Palacios per ricevere cure. Nemesio, che a quanto pare è l’unica ...

Una Vita Anticipazioni 5 settembre 2018 : Mauro riesce a incastrare Cayetana : Il San Emeterio ha organizzato una trappola per la perfida Sotelo mentre Arturo e Simon si scontrano ancora davanti a tutti gli inVitati al ballo di Cayetana.

Uomini e donne Anticipazioni : LORENZO fa una rivelazione - ecco quale… : Nella prima registrazione del trono classico di Uomini e donne, avvenuta venerdì 31 agosto, non sono di certo mancate le sorprese: Maria De Filippi, oltre ad accogliere alcuni protagonisti di Temptation Island, ha presentato al pubblico i nuovi tronisti Mara Fasone, Luigi Mastroianni, Teresa Langella e LORENZO Riccardi. Quest’ultimo, stando alle anticipazioni, si è lasciato andare nel corso della puntata ad una affermazione riguardante la ...

Il Segreto Anticipazioni : JULIETA fa una rivelazione a SAUL - ecco quale : Negli episodi autunnali de Il Segreto, JULIETA Uriarte (Claudia Galan) diventerà la moglie di Prudencio Ortega (Josè Milan) ma il matrimonio sarà un completo disastro: la ragazza infatti, nonostante lo scambio dei voti nuziali alla presenza di don Anselmo (Mario Martin) e di numerosi abitanti di Puente Viejo, non se la sentirà di fare l’amore con il neo marito e utilizzerà ogni tipo di scusa per non stare da sola con lui. Tutto ciò a che ...

Una Vita Anticipazioni : FELIPE USCIRÀ DI SCENA per un po’ - ecco perché : Nel corso della terza stagione di Una Vita, i telespettatori italiani dovranno rinunciare per un certo periodo all’affascinante FELIPE Alvarez Hermoso (Marc Parejo). Scopriamo insieme il motivo di questa momentanea uscita di SCENA. Nei nostri precedenti post dedicati alle anticipazioni precedenti della telenovela abbiamo parlato di un lento riavvicinamento tra l’avvocato e la sua ex moglie Celia (Ines Aldea): quest’ultima però, ...

Il finale di Chicago P.D. 4 su Italia1 con una mini maratona : Anticipazioni 11 settembre : Il finale di Chicago P.D. 4 andrà in onda la prossima settimana, l'11 settembre, con ben quattro episodi a partire dalle 21.10 dal titolo "In cerca di redenzione", "Fagin", "Un solo soldato" e "Bivio". Il pubblico è già pronto alla mini maratona che terrà loro compagnia fino all'una di notte con quelli che sono gli ultimi istanti della quarta, ma non ultima, stagione. I colpi di scena non mancheranno così come le rivelazioni, le crisi e i ...

Una Vita Anticipazioni Spagnole : tutta la verità sulla sorte di Elvira : Simon, convinto che la sua dolce Elvira non sia morta, ascolterà un sopravvissuto della Gran Victoria. L'uomo, confermerà la morte della poverina?

Il finale di The Good Doctor slitta al mercoledì con l’annuncio di una morte importante : Anticipazioni ultimi episodi del 12 settembre : Novità importanti in arrivo per la programmazione di Rai1 che si prepara a lanciare i suoi show e le sue fiction. Proprio per questo il finale di The Good Doctor non andrà in onda martedì 11 settembre come previsto inizialmente, ma slitterà a mercoledì 12, sempre in prima serata e sempre su Rai1. I fan dovranno attendere un giorno in più per vedere gli ultimi due episodi ma siamo sicuri che dopo quello che andrà in onda questa sera sarà dura ...

UNA VITA - Anticipazioni puntata di mercoledì 5 settembre 2018 : anticipazioni puntate 545 e 546 di Una VITA di mercoledì 5 settembre 2018: La Valenciana, dopo aver visitato Teresa, le dice che quello che la affligge è solamente l’angoscia, invece la gravidanza procede bene; intanto Ursula comincia a ricordare qualcosa. Rosina spiega a Pablo che Ramon alla fine ha scelto Antoñito per il lavoro di agente di vendita del giacimento; Pablo ci rimane malissimo. Antoñito, comunque, rifiuta il posto. Liberto ...