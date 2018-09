ilfattoquotidiano

: Antibiotici, la scoperta: alcuni li produce l’organismo umano. Ma possono essere una terapia?… - Cascavel47 : Antibiotici, la scoperta: alcuni li produce l’organismo umano. Ma possono essere una terapia?… - TuttoWebNotizie : RT @mattinodinapoli: La scoperta della Federico II: da molecole nascoste nell'uomo gli antibiotici del futuro -

(Di giovedì 6 settembre 2018) di Andrea Bellelli e Maria Luisa Mangoni* Glisono sostanze chimiche con attività antibatterica prodotte da funghi o batteri. In maggioranza sono inibitori enzimatici e interferiscono con attività biologiche fondamentali quali la sintesi proteica, la duplicazione del dna o la biosintesi della parete cellulare. Purtroppo i batteriandare incontro a mutazioni genetiche che, modificando tali macromolecole, li rendono resistenti agli. In aggiunta aglipropriamente detti, esistono sostanze di natura chimica polipeptidica prodotte dalla maggioranza degli organismi viventi – uomo compreso – come componenti del sistema immunitario innato, che hanno anch’esse attività antibatterica. Il meccanismo d’azione di queste sostanze è meno specifico di quello dei verie in genere consiste nel danneggiare la struttura della ...