Anno scolastico 2018 2019 la tradizionale conferenza stampa di avvio questa mattina a

'Comincio dai 3' Anno scolastico 2018-2019. Presentato questa mattina il progetto di educazione teatrale : Di come le fragilità di ognuno possano tradursi in risorsa, della loro bellezza, sanno parlarci spettacoli quali Voglio la Luna per le scuole dell'infanzia, e Io e Niente per le primarie. Dedicato ...

Vaccini - spunta un emendamento per la proroga dell'autocertificazione dei vaccini per l'Anno scolastico 2018-19 : Nuovo emendamento dei relatori sui vaccini al decreto milleproroghe appena presentato nelle Commisisoni Bilancio e affari costituzionali.La proposta di modifica proroga per l'anno scolastico che sta per cominciare, 2018-19, la validità dell'autocertificazione. Rimane l'emendamento presentato ieri, che ripristinava l'obbligatorietà dei vaccini. Tutti i testi devono ancora essere votati dalle Commissioni.Le opposizioni hanno ...

Vaccini - nuovo emendamento al milleproroghe : "L'autocertificazione valida anche per l'Anno scolastico 2018-2019" : Il testo dà più forza più forza alla possibilità per i genitori di non portare la documentazione per far accedere a nidi e materne i figli già prevista nella circolare Grillo. Protesta dell'opposizione

Avvio Anno scolastico in Sicilia : gravi problemi non solo sul sostegno : Avvio anno scolastico con parecchi problemi – Presto riprenderanno le lezioni in Sicilia e l’inizio del nuovo anno scolastico si prospetta piuttosto difficoltoso sul versante dell’argomento sostegno. Una seria riflessione viene promossa dal sindacato ANief, attraverso un comunicato stampa pubblicato pochi minuti fa. Si parla dei problemi che riguardano il numero esiguo dell’organico di sostegno in Sicilia, ...

Apertura Anno scolastico - al via da lunedì i servizi scolastici di TUA : Chieti - Si comunica che i servizi scolastici di TUA Spa riprenderanno dal giorno lunedì 10 settembre 2018, in linea con quanto disposto dalla delibera della Giunta Regionale abruzzese n. 328 del 18.05.2018. Si fa presente che l’autonomia in capo ai dirigenti scolastici ha determinato una situazione diversificata in Abruzzo rispetto alla data di riApertura dell’anno scolastico. Tua Spa, in ogni caso, attraverso i servizi di trasporto ...

Scuola - bonus 500 euro docenti : comunicato Miur su somme residue Anno scolastico 2016/7 : Il Ministero dell’Istruzione ha provveduto a pubblicare un messaggio sulla pagina dedicata alla carta del docente cartadeldocente.istruzione.it, all’interno del quale viene annunciata la temporanea sospensione del servizio riguardante il bonus docenti da 500 euro. Oltre modo, nel messaggio si fa presente come gli importi dei buoni generati ma non spesi verranno annullati d’ufficio ed attribuiti al residuo dell’anno ...

Scuola : Anno scolastico nuovo - problemi vecchi : Il nuovo anno scolastico sta per iniziare ma sembra cambiato veramente poco rispetto al passato. Uno dei problemi più importanti da risolvere e molto rapidamente è quello legato alla carenza di personale dirigenziale e docente nelle scuole. Anche il tema relativo ai vaccini resta un grosso punto interrogativo. Il Ministro Bussetti cerca di minimizzare e […] L'articolo Scuola: anno scolastico nuovo, problemi vecchi proviene da Scuolainforma.

L’Anno scolastico riparte con gli aventi diritto : Anno (scolastico) nuovo, storia vecchia: le graduatorie aggiuntive ancora non sono pronte, e forse lo saranno per ottobre. Parliamo degli elenchi aggiuntivi del sostegno e dei nuovi abilitati inseriti in coda con precedenza sulla terza fascia. Come funziona l’avente diritto? Un contratto fino all’avente diritto comporta quanto segue: non si è a conoscenza della durata dell’incarico, […] L'articolo L’anno scolastico ...

Scuola - a Giulianova si riapre il 17/9 Vicesindaco - scelta per uniformare avvio Anno scolastico : Teramo - Gli asili nido, le scuole dell'infanzia, le elementari e le medie riapriranno a Giulianova il 17 settembre. Lo ha annunciato la Vicesindaco con delega alla Pubblica istruzione Nausicaa Cameli, al termine dell'incontro con le due dirigenti scolastiche Carmen Di Odoardo e Angela Pallini. "Si tratta - dichiara la Cameli - di una scelta conseguente alla comunicazione da parte dell'ufficio tecnico comunale relativa alla ...

Catalano (LEGA) : Municipio XI - alunni della ‘Santa Beatrice’ inizieranno l’Anno scolastico senza mensa : Roma – “Dal post di ieri su Facebook dell’assessore all’edilizia scolastica del Municipio XI è emerso quello che già nel mese di luglio avevamo modo di portare all’attenzione, cioè che per il terzo anno di seguito gli alunni della scuola Santa Beatrice nel quartiere colle del sole non potranno usufruire del locale mensa. Infatti da come si apprende dal post i lavori cominceranno alla fine di questa settimana e andranno avanti fino almeno a ...

Circolare del Miur sulle supplenze per l’Anno scolastico 2018/2019 : È uscita la Circolare sulle supplenze per l’anno scolastico 2018/2019. Il Miur ha emanato la nota AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE.U.0037856.28-08-2018 contenente le istruzioni e le indicazioni operative in materia di conferimento delle supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A. Grazie alla soppressione del comma 131 sul divieto di stipula di contratti a termine al 31 agosto, quest’anno […] L'articolo Circolare del Miur ...

Bonus insegnanti - le novità del nuovo Anno scolastico : come spendere i soldi : Può essere utilizzato per le spese sostenute per l'aggiornamento professionale e per la formazione. Il Miur ha messo a...

Anno scolastico in bilico - il 60% delle scuole italiane a rischio : la rivolta di sindaci e presidi : Ad Amatrice, nella notte del terremoto del 24 agosto 2016, l'unica parte rimasta in piedi del plesso omnicomprensivo Romolo Capranica è stata quella costruita nel 1936. Quella innalzata...