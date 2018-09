Animali | la tigre siberiana Elena trovata morta allo Zoo di Zurigo

Animali - WWF : anche i piccoli di gorilla - tigre - panda e lupo vanno a scuola : Le vacanze sono agli sgoccioli e tra poco tanti bambini e ragazzi torneranno sui banchi di scuola per riprendere le proprie attività educative. Così come i “cuccioli” di uomo anche i cuccioli di tante specie Animali hanno un loro percorso di apprendimento attraverso il quale imparano a muoversi, a nutrirsi, a socializzare: in una sola parola a vivere. Dal gorilla alla tigre, dall’orso polare passando per il panda, il lupo, lo squalo e l’elefante ...