Andrea Camilleri | lo scrittore da oltre 100 libri che ha inventato Montalbano compie 93

Buon compleanno Andrea Camilleri - Massimo Maccarone - Fulco Pratesi… : Buon compleanno Andrea Camilleri, Massimo Maccarone, Fulco Pratesi… …Severino Antinori, Giuseppe Consolo, Gianbattista Baronchelli, Nicola Danti, Carlo Cudicini, Tommaso Philip d’Anversa, Nicola Strambelli, Denis Tonucci, Ilaria Savioli, Martina Savioli, Niki Hendriks… Oggi, 6 settembre, compiono gli anni: Alberto Meroni, ex calciatore; Andrea Camilleri, scrittore, sceneggiatore, regista; Piergiorgio Branzi, giornalista, fotografo; Giuseppe ...

Andrea Camilleri a Vanity : "I vescovi siciliani volevano farmi senatore a vita. Li ho pregati in ginocchio di non farlo" : Ad un certo punto, qualcuno ha tentato di farlo diventare senatore a vita. Ma lui, Andrea Camilleri, il papà del Commissario Montalbano, si è opposto con tutte le sue forze: "La politica è una cosa seria, bisogna dedicarcisi davvero", ha raccontato in un'intervista a Vanity Fair. Dall'amore per le figure femminili della sua esistenza alla passione per la scrittura in siciliano, l'autore parla di sé senza filtri. E ...

Andrea Camilleri : «Arrivare a 92 anni - mi sembrava fantascienza» : Questa intervista è tratta dal numero 34 di Vanity Fair in edicola fino al 29 agosto Camilleri è nel suo studio, al solito posto. Io vedo lui, lui intravede appena me perché negli ultimi tempi la vista lo ha abbandonato. Ma non lo hanno abbandonato la memoria prodigiosa, le battute pronte, l’abilità di narratore. Le donne della sua vita (la moglie, le tre figlie) sono intorno a lui anche oggi. Entra una, esce l’altra, ritorna quella che era ...

Torna l'Inedito d'Autore di Andrea Camilleri con Marchioni - Mancini e Popolizio : La terza edizione della rassegna del teatro di narrazione è dedicata quest'anno alla Scienza . Andrea Camilleri e Annalisa Gariglio , ideatori della manifestazione dal 2014, confermano la vocazione ...

Andrea Camilleri - Helena Janeczek e Selvaggia Lucarelli : gli scrittori più social dell’estate 2018 : Sono "Il metodo Catalanotti" di Andrea Camilleri e "La ragazza con la Leica" del Premio Strega 2018 Helena Janeczek, i titoli più social dell'estate 2018. È quanto emerge la prima indagine dell'Osservatorio di Capalbio Libri. Selvaggia Lucarelli vanta il maggior numero di follower sui social, seguita dallo stesso Andrea Camilleri e Paolo Giordano.Continua a leggere

Andrea Camilleri contro Salvini : "Stesso consenso che sentivo per Mussolini"/ "Migranti? Non ha rispetto" : Andrea Camilleri contro Salvini: "Stesso consenso che sentivo per Mussolini". Il padre del Commissario Montalbano contro il Ministro dell'Interno, "non ha rispetto per migranti"(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 15:20:00 GMT)

Andrea Camilleri - papà di Montalbano - lancia l'allarme : "Attorno a Salvini lo stesso consenso che sentivo per Mussolini" : "Non ho rimpianti per il passato. Però questo è davvero un brutto passaggio nella storia italiana che temo non abbia paragoni con altri periodi". Lo dice lo scrittore Andrea Camilleri in un'intervista a Repubblica, dove definisce l'Italia di oggi "un paese che torna indietro, come i gamberi. È come se avesse cominciato a procedere in senso inverso, smarrendo le importanti conquiste sociali che aveva realizzato in passato. Se ...