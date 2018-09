Ancora un passo avanti sulla canonizzazione del giudice Livatino

Maltempo : la strada sul passo Stalle Ancora chiusa dopo la frana : Rimane chiusa per frana la strada provinciale passo Stalle , in Alto Adige. La grande frana si era staccata ieri pomeriggio dal pendio sovrastante la strada provinciale che porta al confine con l’Austria. Una parte della strada e l’accesso all’adiacente tunnel dal lato italiano del passo , ovvero quello che parte da Anterselva, è chiusa al traffico, e la strada provinciale rimarra’ off limits sino almeno ...

Brancaleone - Ancora tanti attraversano i binari : ?"Sottopasso inaccessibile" : Sono ancora in tanti ad attraversare i binari ferroviari, per raggiungere la spiaggia più velocemente, a Brancaleone, in provincia di Reggio Calabria, proprio lì, dove il pomeriggio dell'8 agosto due fratellini sono stati investiti e uccisi da un treno in corsa.Nessuno si serve del sottopassaggio, che fa allungare il tragitto che porta al mare e che risulta essere poco accessibile. A pochi giorni dalla tragedia che ha distrutto un'intera ...