“Amore | ti aspetto in camera” Orrore alla prima notte di nozze | lei trova lui “così”

(Di giovedì 6 settembre 2018) Doveva essere il giorno più bello della loro vita. E invece si è trasformato nel peggior incubo. Era il 17 agosto 2018, Danny Emsley, 37 anni e sua moglie Clare, 35, si era appena sposati, avevano fatto le foto e poi erano andati a letto, felici ed emozionati di passare insieme la lorodima tutto è andato a rotoli. 12 ore dopo il servizio fotografico, lui è morto nella stanza dell’hotel spa dove si erano sposati. Un colpo al cuore. Una tragedia assurda che neanche nei film. Una morte inspiegabile, quella di Danny che non aveva problemi di salute e che era sano e in forma. Non si sono circostanze sospette che possano far luce su questa vicenda misteriosa e devastante. “Venerdì è stato il giorno più bello della mia vita – ha scritto Clare in un post su Facebook – ci siamo sposati, siamo stati felici. Io ho giurato amore eterno all’uomo più gentile, onesto e ...