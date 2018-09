Altezza mezza bellezza? Gli stereotipi sugli uomini alti

vanityfair

(Di giovedì 6 settembre 2018) Chi è molto alto o molto basso, lo sa: i centimetri possono fare la differenza. E, in particolare, esistono molti luoghi comuni non sempre confermati dalla realtà dei fatti. Ne abbiamo parlato con tre “per eccellenza”, tre atleti della nazionale di pallavolo: Filippo Lanza, Simone Giannelli ed Enrico Cester. Tutti e tre intorno ai due metri, tutti e tre del nord-est, dal 9 settembre saranno protagonisti dei mondiali che si svolgeranno in Italia e Bulgaria.Alcune ricerche sostengono che l’in un uomo dia una marcia in più in campo sentimentale. E in italiano questo fatto ha dato origine addirittura a un modo di dire. Non è molto d’accordo Giannelli: «lo dice chi vuole trovare un aspetto positivo nel fatto di essere molto alto. Dipende sempre da cosa piace alla singola donna». Cester racconta che tutti quei centimetri in alcuni momenti ...