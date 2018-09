Forte scossa di terremoto in Giappone : Allerta per una centrale nucleare : I morti accertati sono 8, ma mancano all'appello oltre 40 persone dopo il terremoto di magnitudo 6,8 che ha colpito l'isola di Hokkaido nel nord del Giappone alle 3.07 di notte ora locale e che è stato seguito da numerose scosse di assestamento anche molto forti. Non è stata dichiarata nessuna allerta tsunami. Il terremoto è stato avvertito anche nella capitale Tokio. ...Continua a leggere

Alle 14 una diretta imperdibile con Spider-Man : Nel primo pomeriggio della giornata di oggi è tempo di una diretta davvero molto importante in compagnia di uno dei giochi più attesi di questa fine 2018. Alle 14 vi mostreremo in diretta Marvel's Spider-Man, nuova esclusiva PS4 realizzata da Insomniac Games che ha già fatto tanto parlare di sé all'interno della nostra recensione.Il titolo dedicato all'Uomo Ragno sarà protagonista di una live in cui ovviamente mostreremo il gioco in tutto il suo ...

Riparte la NFL : una macchina di soldi - tra ricavi e stipendi Alle stelle : L’attesa è quasi finita: stanotte prenderà inizio la regular season che porterà al 53° Super Bowl, con la sfida tra Eagles e Falcons. L'articolo Riparte la NFL: una macchina di soldi, tra ricavi e stipendi alle stelle è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Una Vita Anticipazioni 6 settembre 2018 : Ursula viene affidata Alle cure di Teresa e Mauro : Cayetana ha colpito solo di striscio Mauro; la Sierra e il San Emeterio riescono a trovare Ursula e si alleano con lei per distruggere la loro nemica.

Lunar City parte da Venezia : oggi alla mostra del cinema di Venezia la presentazione del docufilm dedicato Alle future missioni lunari : l ritorno dell’uomo sulla Luna e la nascita di una colonia umana sul nostro satellite. Sono questi i temi principali del docufilm ‘Lunar City’ di Alessandra Bonavina, che sarà presentato in anteprima giovedì 6 settembre al Lido di Venezia. A sfilare sul red carpet della mostra Internazionale del cinema ci saranno anche gli astronauti italiani Paolo Nespoli e Roberto Vittori. Lunar City – riporta l’Agenzia Spaziale Italiana – ...

(VIDEO) Fico dalla parte del PD? Il grillino volta le spAlle a Salvini : “Con lui nessuna Alleanza” : Il grillino Fico si smarca ancora da Salvini e conquista la festa dell’Unità Un grillino sul palco della festa dell’Unità non si era mai visto e lui non metteva piede sotto quelle bandiere da quindici anni, eppure a giudicare da come è stato accolto e da come si è mosso è sembrato fosse un militante di casa. Roberto Fico, presidente della Camera e primo esponente del Movimento 5 Stelle a partecipare alla kermesse dei dem, era a suo agio a ...

Da Uomini e Donne ad Amici : una nota ex corteggiatrice di Luca Onestini - arriverà ad Amici come bAllerina : Da Uomini e Donne ad Amici, per Giulia Latini il passo potrebbe essere breve. Secondo quanto scritto da Il Vicolo Delle News, l’ex corteggiatrice di Luca Onestini (nonché acerrima nemica di Soleil Sorge) lo scorso 30 agosto sarebbe stata vista sostenere un provino per il posto di allieva ballerina ad Amici. “La soffiata ci arriva da un nostro talpino che l’ha beccata ai provini il 30 agosto – hanno scritto sul noto sito – non sappiamo se è ...

Così cambierà il calcio : una regola storica "ha le ore contate" (lo chiedono gli Allenatori) : Gli allenatori che hanno partecipato ieri al 20° Forum di Nyon hanno chiesto alla Uefa di rivedere la regola dei gol in...

Svaligiano una casa e seviziano due galline : inchiodati dAlle telecamere : ERCHIE - Ha afferrato due galline e le ha sbattute per terra, sottoponendole a inutili sevizie. Protagonista dell'inqualificabile gesto è un giovane che con un complice lo scorso 27 luglio ha ...

Roma - chiuse 10 stazioni della metro A : incendio in una gAlleria di servizio. Migliaia a caccia del bus : Pendolari nel caos a Roma . Lungo la linea A della metro sono state chiuse le stazioni in entrambe le direzioni da San Giovanni a Ottaviano, Termini compresa. Lo stop al servizio dopo la segnalazione ...

(VIDEO) Fico dalla parte del PD? Il grillino volta le spAlle a Salvini : “Con lui nessuna Alleanza” : Il grillino Fico si smarca ancora da Salvini e conquista la festa dell’Unità Un grillino sul palco della festa dell’Unità non si era mai visto e lui non metteva piede sotto quelle bandiere da quindici anni, eppure a giudicare da come è stato accolto e da come si è mosso è sembrato fosse un militante di casa. Roberto Fico, presidente della Camera e primo esponente del Movimento 5 Stelle a partecipare alla kermesse dei dem, era a suo agio a ...

Roma - chiuse 10 stazioni della metro A : incendio in una gAlleria di servizio. Migliaia a caccia del bus : Pendolari nel caos a Roma. Lungo la linea A della metro sono state chiuse le stazioni in entrambe le direzioni da San Giovanni a Ottaviano, Termini compresa. Lo stop al servizio dopo la...

Allegri al forum dei tecnici : 'Tutti insieme siamo una squadra' : ROMA - ' Tutti insieme siamo una squadra, abbiamo a cuore il calcio ': con questo messaggio Massimiliano Allegri ha accompagnato via social la foto di gruppo tra tutti i tecnici coinvolti. Il tecnico ...

Allegri al forum dei tecnici : 'Tutti insieme siamo una squadra' : TORINO - Massimiliano Allegri ha partecipato anche in questa occasione al forum degli allenatori proposto dalla Uefa a Nyon. ' Tutti insieme siamo una squadra, abbiamo a cuore il calcio ': con questo ...