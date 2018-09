Alitalia | il nuovo ad di Ferrovie | “Interesse a entrare in cordata per comprarla con un

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 6 settembre 2018) Di un possibile intervento delledello Stato per rilevaresi parlava già a febbraio, prima delle elezioni. Ora ilad del gruppo pubblico Gianfranco Battisti, in un’intervista al Sole 24 Ore, annuncia che c’è “un interesse” a patto che prima la compagnia trovi “un partner aeronautico che consenta di sviluppare al meglio il lungo raggio”. E il governo benedice l’operazione, di fatto una rinazionalizzazione: “E’ una cosa interessante”, ha detto il sottosegretario al Mise Andrea Cioffi. “Sinergie tra un’rinnovata e il gruppo Fs sarebbero importanti”. “Il rilancio della compagnia aerea non può che passare attraverso un serio piano industriale, al quale stiamo lavorando, per una compagnia che continuo a chiamare di bandiera che agisca come operatore sul mercato in modo forte”, ...