Alessio Bernabei dedica Senza Filtri a mamma Antonella | “È il mio punto d’appoggio | la

Il 7 settembre esce il nuovo album di Alessio Bernabei intitolato “Senza filtri” : Milano. “È bello crescere, alla continua ricerca di quello che siamo, e nel mio caso di quello che sono: solo

Messi e Ronaldo è il nuovo singolo di Alessio Bernabei : audio e testo in attesa di Senza filtri : Il nuovo singolo di Alessio Bernabei è Messi e Ronaldo. Come annunciato dall'artista di Tarquinia, il pre-order dell'album ha comportato la rivelazione del prossimo brano estratto da Senza filtri, che raggiungerà il mercato il 7 settembre prossimo e dal quale ha già presentato Ti ricordi di me? Messi e Ronaldo, dal 31 agosto disponibile su Spotify e iTunes, porta la firma di Alessio Bernabei, Raige e Davide Simonetta. Il brano rappresenta ...

Svelata la tracklist del nuovo album di Alessio Bernabei atteso per il mese di settembre : La tracklist del nuovo album di Alessio Bernabei è ufficiale. L'artista ha rivelato i titoli del disco del tutto a sorpresa, con tre giorni di anticipo rispetto a quanto annunciato in precedenza. Senza filtri ha quindi la sua lista di brani ufficiale dopo il ritorno in radio con Ti ricordi di me? Il disco, che è atteso per il 7 settembre con il titolo di Senza Filtri, conterrà 5 brani compreso quello che ha voluto portare in radio a ...

Alessio Bernabei : a sorpresa la tracklist completa di "Senza Filtri" : Oltre al singolo ' Ti ricordi di me? ' il disco conterrà altri 5 brani: ' Non ti preoccupare ', ' Messi e Ronaldo ', ' La c***o di fine del mondo ', ' Come dici tu ' e ' Avanti un altro '. 02 - NON ...

Battiti Live a Melfi su Italia1 il 23 agosto con Irama - Benji e Fede - Alessio Bernabei e gli altri ospiti : Battiti Live a Melfi su Italia1 con tanti ospiti. La kermesse organizzata dal gruppo Norba torna su Mediaset con il penultimo appuntamento della manifestazione, che si terrà il 30 agosto con l'appuntamento di Bari. Tanti i nomi degli artisti che saliranno sul palco della tappa di Melfi, con la conduzione di Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri. Tra i tanti anche Irama, reduce dal successo di Amici di Maria De Filippi che ha vinto e nel ...

Alessio Bernabei : «Non uso filtri sulle mie immagini sui social così come non sono capace di usarli nella vita» : Anticipato dal frizzante singolo “Ti ricordi di me?”, esce il 7 settembre “Senza filtri”, il nuovo album di Alessio Bernabei. Un’immagine nuova e un’evoluzione musicale sono le basi di questo nuovo progetto che arriva dopo il successo del primo album da solista del 2016 “Noi siamo infinito”, certificato Oro per le vendite. “Non uso filtri sulle mie immagini sui social così come non sono capace di usarli nella vita” –racconta Alessio – “volevo ...

Gli ospiti di Festival Show a Jesolo e Bibione - da Fabrizio Moro a The Kolors e Alessio Bernabei : Ufficiali gli ospiti di Festival Show a Jesolo e Bibione, prossime due tappe del tour della kermesse canora principe dell'Italia Nord-Orientale con gli artisti più apprezzati del momento. La tappa di Jesolo del 2 agosto è ospitata da Piazza Torino con ingresso gratuito previsto per la serata del 2 agosto. Tanti gli artisti presenti, a cominciare dai The Kolors che hanno appena rilasciato il nuovo singolo Come le onde, in collaborazione con ...

Alessio BERNABEI/ “Ti ricordi di me?” il nuovo singolo e presto il tour (Wind Summer Festiva 2018) : ALESSIO BERNABEI sarà tra gli artisti che si esibiranno durante la terza serata del Wind Summer Festival 2018. Il cantante Tarquinia salirà sul palco con “Ti ricordi di me?”.(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 23:41:00 GMT)

Wind Summer Festival 2018/ Cantanti e diretta : l'atteso ritorno di Alessio Bernabei (19 luglio) : Wind Summer Festival 2018 torna in onda oggi, giovedì 19 luglio, con la terza serata condotta da Ilary Blasi, Rudy Zerbi e Daniele Battaglia: i Cantanti in gara in un video.(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 18:10:00 GMT)

Alessio Bernabei/ Video - il nuovi singolo “Ti ricordi di me?” (Wind Summer Festival 2018) : Alessio Bernabei sarà tra gli artisti che si esibiranno durante la terza serata del Wind Summer Festival 2018. Il cantante Tarquinia salirà sul palco con “Ti ricordi di me?”.(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 09:17:00 GMT)

Alessio Bernabei verso Sanremo 2019? 10 buoni motivi per NON andarci : Alessio Bernabei verso Sanremo 2019? Più che di una possibilità per rilanciarsi si tratta, alla data odierna, di un serio pericolo che rischierebbe di affossarlo definitivamente più che di risollevarlo. L'incubo, che ci auguriamo di non dover rivivere per la quarta volta in 5 anni, parte da DavideMaggio.it che ha intervistato Bernabei in occasione del Wind Summer Festival di Roma. Alla domanda sulla possibilità di partecipare al prossimo ...