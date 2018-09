romadailynews

: [Fonte: romadailynews_it] Ai Romani piace l’autobus, il bilancio di FlixBus a Roma - blogstreetnews : [Fonte: romadailynews_it] Ai Romani piace l’autobus, il bilancio di FlixBus a Roma - Roby_Romani : RT @Lalli_AsRoma: “Perché hai il porta pranzo della Roma?” “Perché mi piace” “Eh ma sei donna..” “Scusa ma ti pagano?” “Per cosa?” “Per dir… -

(Di giovedì 6 settembre 2018)– Sempre piùscelgonoper andare in vacanza: lo rivela ildi, leader europeo del trasporto su gomma, che tra giugno e agosto 2018 ha visto raddoppiare le prenotazioni con partenza darispetto all’estate 2017. Un successo che si deve soprattutto al progressivo incremento delle connessioni con la Capitale, attualmente collegata con oltre 200 destinazioni in nove Paesi e destinata ad accrescere sempre di più il suo ruolo di hub internazionale e il suo prestigio di meta turistica per chi si sposta a bordo degli autobus verdi. Firenze al primo posto tra le mete preferite dei. Ma a vincere in top 10 è il Sud Prima in classifica, tra le mete preferite daiper l’estate 2018, è Firenze, che guadagna due posizioni rispetto al 2017. La top 10 rivela tuttavia una netta preferenza per il Mezzogiorno: al 2° posto si trova Napoli, ...