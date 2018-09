Aggiornamento Fortnite High Stakes oggi 6 settembre | orario manutenzione e download

Fortnite : il nuovo Aggiornamento e l'evento High Stakes slittano a domani : I numerosi giocatori di Fortnite in attesa del nuovo aggiornamento e dell'evento High Stakes dovranno attendere un po' più di tempo rispetto a quanto stabilito.In precedenza era stato annunciato l'arrivo della patch e dell'evento oggi, 5 settembre, tuttavia Epic Games ha riscontrato alcuni problemi tecnici che hanno causato un piccolo rinvio, precisamente alla giornata di domani.Stando al tweet pubblicato dagli sviluppatori, il team ha ...

Aggiornamento Fortnite oggi 5 settembre? No - è stato rimandato - ecco quando : Ci avevamo visto lungo: nessun Aggiornamento Fortnite oggi 5 settembre. Ieri tutti gli account social di Epic Games latitavano di novità e informazioni in particolare sull'Aggiornamento 5.40 e l'evento speciale High Stakes, quindi avevamo pensato che no, né ieri né oggi sarebbe arrivata questa novità. In compenso Epic ha finalmente aggiornato il suo account Twitter con un annuncio ufficiale: l'evento High Stakes e l'Aggiornamento 5.40 ...

Fortnite : ecco tutte le novità dell'Aggiornamento contenuto 5.30 : Questa mattina Fortnite si è finalmente aggiornato grazie a un nuovo, atteso update che ha introdotto tantissime novità all'interno del Battle Royale sviluppato da Epic.L'aggiornamento contenuto 5.30 implementa infatti tanti nuovi contenuti sia per la modalità Salva il Mondo, che accoglie un nuovo eroe, sia per quella Battaglia Reale, nella quale esordiscono un nuova granata e una modalità di gioco a tempo limitato. Per quanto riguarda il PvE di ...

Fortnite : dopo l'ultimo Aggiornamento si notano alcuni cambiamenti nella mappa : Come saprete, nella giornata di ieri è stato pubblicato il nuovo aggiornamento 5.30 di Fortnite che ha portato con sé diverse novità.Tra le più rilevanti la Fenditura Portatile che, come già spiegato, è un oggetto speciale che permetterà il teletrasporto sopra la zona in cui si trova il giocatore, questo poi permetterà di planare per fuggire o di attaccare i nemici. Tuttavia, sembra che ci siano altre novità per il popolare gioco oltre a tutte ...

Fortnite - server offline oggi - con l’arrivo della patch 5.30/ Manutenzione per ultimo Aggiornamento : Fortnite, server offline oggi, con l’arrivo della patch 5.30. Ultime notizie Epic Games, Manutenzione per ultimo aggiornamento, cioè Fenditura Portatile(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 15:20:00 GMT)

Novità dell’Aggiornamento 5.10 di Fortnite : Missili Guidati e modalità Volo Esplosivo : Anche se non c'è stato alcun down per i server di Fortnite, è arrivato l'aggiornamento 5.10. Porta con sé diverse Novità, come il ritorno a grande richiesta dei Missili Guidati, ma anche il Fucile di Precisione Cannocchiale e la modalità a tempo limitato Volo Esplosivo. Ecco tutte le Novità di questo aggiornamento, con tanto di changelog finale a fondo pagina. Discutete di queste Novità in questa folta community!. Missili Guidati in Battaglia ...

Le novità dell'Aggiornamento 5.10 di Fortnite tra Missile Guidato e la modalità Volo Esplosivo : Come preannunciato alcune ore fa Fortnite si è aggiornato con il content update 5.10 che introduce non poche novità all'interno dell'acclamato titolo Epic Games. Qui di seguito trovate tutte le novità rivelate dal sito ufficiale del gioco: Missile Guidato (Battaglia reale) Read more…

Fortnite : Aggiornamento 5.10 in arrivo oggi ma niente server offline : Novità da non sottovalutare in arrivo per Fortnite con l'introduzione di un nuovo aggiornamento tra pochissimi minuti. L'update 5.10 è in arrivo e ad annunciarlo è la stessa Epic Games attraverso il profilo Twitter ufficiale dedicato al gioco.Come rivelato dalla software house, l'aggiornamento arriverà alle 10:00 della giornata di oggi e ci sono delle notizie sicuramente positive per i giocatori: non è prevista alcuna manutenzione e i server ...

Le Mitragliette di Fortnite saranno depotenziate con il nuovo Aggiornamento : I tantissimi giocatori di Fortnite sapranno che Epic Games ha aggiunto alcune armi al suo gioco ultimamente, bocche da fuoco come la Mitraglietta SMG e la Mitraglietta Compatta che, però, gli utenti hanno ritenuto un po' troppo potenti.Proprio per questo motivo, l'aggiornamento in arrivo oggi, quello che dà il via alle Sfide della Settimana 3 della Stagione 5, porterà con sé delle modifiche a queste armi, come segnalato sul profilo Twitter ...

Fortnite : Epic Games svela tutte le novità dell'Aggiornamento 5.10 : Con il nuovo aggiornamento 5.10 di Fortnite, prendono il via i festeggiamenti per il primo anniversario del popolare gioco di Epic.Lo studio ha da poco condiviso le note della patch sul sito ufficiale, dove è possibile leggere il changelog completo.L'update introduce varie torte di compleanno sparse in tutto il mondo e vi permetterà di ottenere speciali oggetti estetici a "tema compleanno" completando incarichi e sfide. Read more…

Fortnite : scoperte alcune skin - emote e oggetti cosmetici in arrivo con il nuovo Aggiornamento 5.10 : Come vi abbiamo già riportato poco fa, questa mattina, dalle ore 10 e fino alle 14, i server di Fortnite saranno offline per preparare il gioco all'aggiornamento 5.10 che coincide con il primo anniversario del titolo. Tuttavia, in rete sono già spuntati i contenuti inclusi in questo nuovo update che, come segnala Fortnite Intel, aggiungerà skin, emote e oggetti cosmetici come una torta di compleanno, skin, bombole da sub personalizzate, nuovi ...

Fortnite : server offline questa mattina in vista del nuovo Aggiornamento e svelata la data di ritorno della modalità Parco Giochi : Giornata di grandi novità per i numerosi giocatori di Fortnite, oggi, 24 luglio, è infatti previsto il nuovo aggiornamento 5.10 con il quale Epic Games festeggia il primo anniversario del suo gioco. In vista della pubblicazione dell'update, sull'account Twitter ufficiale è stato comunicato che i server andranno offline questa mattina alle ore 10 italiane, per poi tornare operativi alle ore 14.L'aggiornamento porta con sé varie novità, come la ...

Problemi Fortnite del 19 luglio - le novità dell’Aggiornamento : Fortnite è offline per manutenzione oggi, giovedì 19 luglio 2018. L'annuncio è arrivato direttamente da Epic Games, attraverso un messaggio pubblicato su Twitter. I server sono andati offline a partire dalle ore 10:00 di questa mattina. In questo momento quindi gli appassionati di Fortnite devono solo munirsi di tanta pazienza perché non si sa quando il gioco tornerà online. Per adesso infatti Epic Games si è limitata solo ad annunciare ...

Fortnite : nuovo Aggiornamento in arrivo - la Mitraglietta tra le novità : Tempo di manutenzione e di aggiornamenti per Fortnite e in particolare delle primissime novità successive all'inizio della Stagione 5 del titolo Epic. Mentre il gioco fa parlare di sé in tutto il mondo anche per la presenza all'interno della finale della Coppa del Mondo, Epic continua a lavorare per l'introduzione di miglioramenti e novità in grado di mantenere alto l'interesse della fanbase.Come riportato da Fortnite Intel, l'aggiornamento sarà ...