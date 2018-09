Aemilia | l’ultimo atto del processo Il pm Mescolini promosso procuratore capo | la

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 6 settembre 2018)entra nel rush finale dopo la pausa estiva. Giovedì 6 settembre, a due anni e mezzo dall’inizio deldi ‘ndrangheta, l’udienza numero 190 darà di nuovo la parola ai pm Marcoe Beatrice Ronchi per le repliche alle arringhe delle difese. La sentenza per i 148 imputati alla sbarra a Reggio Emilia è prevista per ottobre e il dottorl’ascolterà anche nella nuova veste didella Procura di Reggio Emilia, nomina decisa dal Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 4 luglio scorso. A quell’incarico si è arrivati dopo un confronto aspro e prolungato nel tempo, che già nel mese di febbraio registrava tra i tanti candidati al ruolo due soli nomi rimasti a contendersi la città simbolo della lotta alla mafia penetrata al nord. Il primo è appunto quello di Marco, 52 anni, originario di Cesena, dal 2010 al lavoro presso ...