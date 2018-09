' Addio Franco' | Capolona e Subbiano commosse per la morte di Dalla Noce Fatale la caduta

Calabria - tre pugliesi tra le vittime del Raganello : Addio a Gianfranco e alle amiche Myriam e Claudia : Gianfranco Fumarola, guardia giurata di 43 anni, e le due amiche e modelle Miryam Mezzolla e Claudia Giampietro sono tre delle 10 vittime accertate della strage del Raganello, a Civita, in Calabria."Non si può morire per una escursione andata male. addio compagne indivisibili". Rintracciati altri tre pugliesi dati per dispersi: sono in buone condizioni.Continua a leggere