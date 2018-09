Addio a Claudio Scimone | fondatore dei Solisti Veneti

Claudio Marchisio - l’Addio alla Juve dopo 25 anni : dopo 25 anni in bianconero, la traiettoria di Claudio Marchisio nella Juve si è conclusa l’ultimo giorno di mercato, con la decisione resa nota dal club torinese che ha salutato con un tweet il 17 agosto la “chiusura dell’avventura”, iniziata quando aveva 7 anni. A 32 anni d’età, gli restavano due anni di contratto, rescissi, un divorzio consensuale inatteso dai tifosi. Per il reparto, Allegri ha in organico ...

Addio a Claudio Lolli - cantautore senza padroni e compromessi : Vecchia piccola borghesia... per piccina che tu sia... non so dire se fai più rabbia... pena, schifo o malinconia... . Lo vogliamo ricordare così, con uno degli inni della protesta giovanile degli anni '70, quella più rabbiosa, radicale ed incupita. Un'etichetta che Claudio Lolli si è certamente portato addosso per lunghi anni della sua carriera. In realta' la sua opera discografica è andata anche oltre i tempi [VIDEO] e non è strettamente ...

Addio a Claudio Lolli : ... Lolli ha avuto modo di conoscere, in particolare nella Bologna delle osterie, Francesco Guccini, che lo ha portato alla EMI Italiana, l'etichetta che gli dà il la per entrare nel mondo della musica. ...

Addio a Claudio Lolli - simbolo della canzone d'autore : La musica italiana dice Addio a Claudio Lolli. Il cantautore è morto all'età di 68 anni dopo una lunga malattia. Bolognese, era uno dei simboli della canzone d'autore italiana e insieme a Francesco ...

Claudio Marchisio lascia la Juve : l’Addio dopo 25 anni : Claudio Marchisio lascia la Juve: l’addio dopo 25 anni Il giocatore torinese ha trascorso tutta la carriera con indosso la maglia bianconera: dagli esordi fino ai sette scudetti vinti. Il club saluta “il Principino”, scrivendo sulla sua pagina: “La squadra sarà sempre parte di lui” Parole chiave: ...

Marchisio ‘dribbla’ il cinismo della Juve : l’Addio è di classe. Ad Maiora Claudio! : Dopo 25 anni, 389 partite, 37 gol e 14 trofei si è conclusa la storia di Claudio Marchisio con la maglia della Juventus. Una vita con il bianconero addosso per il centrocampista torinese. Un sogno di un bambino diventato realtà. Da quando è entrato nel mondo Juve, all’età di 7 anni, infatti, Marchisio ha sempre lottato per i colori bianconeri ad eccezione della parentesi vissuta in prestito all’Empoli nel 2006. ...

Claudio Marchisio lascia la Juve : l'Addio dopo 25 anni - : Il giocatore torinese ha trascorso tutta la carriera con indosso la maglia bianconera: dagli esordi fino ai sette scudetti vinti. Il club saluta "il Principino", scrivendo sulla sua pagina: "La ...

Juventus - l'Addio clamoroso di Claudio Marchisio : la rottura - dove vuole andare : Claudio Marchisio non è più un giocatore della Juventus. Il club bianconero ha annunciato sul suo sito la rescissione consensuale del contratto del centrocampista dopo una avventura cominciata 25 anni ...

“Addio - Claudio”. Per anni al fianco dei cittadini. Lo schianto lo ha portato via : Auto contro Tir. Un morto. Succede a San Paolo sulla Strada provinciale IX in direzione di Quinzano d’Oglio. Per cause ancora da accertare l’auto con a bordo il 56enne Claudio Maggi ha sbandato improvvisamente andando poi ad impattare contro un Tir che, proprio in quel momento, proveniva dalla direzione opposta. Ex assessore proprio a Quinzano e candidato anche alle ultime elezioni amministrative Maggi non è morto sul colpo: quando i ...