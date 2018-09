Accadde oggi – 07 09 1893 | nasce il Genoa Cricket and Football Club VIDEO

calcioweb.eu

: Buongiorno con gli anniversari geopolitici di oggi #LimesNerd #AccaddeOggi #6settembre - limesonline : Buongiorno con gli anniversari geopolitici di oggi #LimesNerd #AccaddeOggi #6settembre - SkySport : ?? Accadde oggi: #29agosto 1926 ? Nasce la #Fiorentina ?? Qual è il 1° ricordo dei viola che vi viene in mente?… - restivogabriele : RT @9Giuliani: Rieccoci con una nuova puntata di #AccaddeOggi, l'unica rubrica che non ha bisogno di presentazioni (Tutti i diritti sono r… -

(Di venerdì 7 settembre 2018) Esattamente 125 anni fa, la sera di giovedì 7 settembre, in Via Palestro a Genova si iniziò a scrivere la storia del, la più antica società del calcio italiano. La comitiva inglese firmataria dell’atto di nascita del Grifone era guidata da Charles Alfred Payton, futuro baronetto dell’Impero Britannico e Console generale della Regina Vittoria a Genova. La sede dove fu realizzato l’atto di nascita, infatti, fu proprio il Consolato inglese di Genova. Il circolo sportivo era già in attività da un anno, ma il calcio era ancora considerato di minor importanza e veniva praticato solo dai soci più giovani. Circa tre anni dopo la fondazione delarrivò in Italia James Richardson Spensley, che provò sin da subito ad organizzare una squadra sul modello di quelle inglesi. Il 10 aprile 1897, proprio grazie a Spensley, nell’Assemblea delpassò una ...