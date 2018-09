A Misano un giardino dedicato ad Hayden

A Misano un giardino per ricordare Nicky Hayden : Questa mattina a Misano è stato inaugurato il giardino con un monumento dedicati a Nicky Hayden, iniziativa che gli amici del campione scomparso, guidati da Denis Pazzaglini, hanno voluto in memoria di un ragazzo particolarmente affezionato alla Riders’ Land e che qui aveva tanti amici. Si tratta di un giardino privato, proprio vicino all’incrocio dove […] L'articolo A Misano un giardino per ricordare Nicky Hayden sembra essere il primo ...