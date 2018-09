20 indagati per il crollo del ponte | tra Autostrade e ministero

I 20 indagati per il crollo del ponte di Genova. C'è anche Autostrade : La procura di Genova ha iscritto nel registro degli indagati per il crollo del viadotto Polcevera, venti persone e la società Autostrade (in questo caso il motivo è la responsabilità dell'ente per reati degli amministratori). I reati contestati sono quelli di omicidio colposo plurimo, omicidio colposo stradale plurimo (introdotto recentemente nel nostro ordinamento), disastro colposo e attentato colposo alla sicurezza ...

Gli indagati per il crollo del ponte di Genova - per Autostrade responsabilità amministrativa : La procura di Genova ha iscritto nel registro degli indagati per il crollo del viadotto Polcevera, venti persone e la società Autostrade (in questo caso il motivo è la responsabilità dell'ente per reati degli amministratori). I reati contestati sono quelli di omicidio colposo plurimo, omicidio colposo stradale plurimo (introdotto recentemente nel nostro ordinamento), disastro colposo e attentato colposo alla sicurezza ...

