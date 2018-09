ilfattoquotidiano

: Un nuovo post (11 settembre, ex-operatore della Cbs pubblica video inediti e restaurati della tragedia delle Torri… - Noovyis : Un nuovo post (11 settembre, ex-operatore della Cbs pubblica video inediti e restaurati della tragedia delle Torri… - Renn_y21 : @TIM4ULuca Ciao..ho un problema con l’abbonamento della linea fissa da febbraio ma siamo arrivati a settembre e anc… - romeocesarato : 5 settembre 2018. Sono 60 ore che Tiscali 4g+ unlimited ( Internet e telefonia ) è down in Campodarsego (Padova) .… -

(Di giovedì 6 settembre 2018) A pochi giorni dal 17esimo anniversario, un ex cameramanCbs, Mark LaGanga, hato online alcune immagini inedite e restaurate registrate nei momenti appena successivi all’attentato delle Torri gemelle. NelLaGanga incontra soccorritori, poliziotti e vigili del fuoco al lavoro, e riprende i feriti portati via in barella. Quasi 30 minuti per uno documento storico straordinario L'articolo 11, ex-Cbsdelle Torri gemelle proviene da Il Fatto Quotidiano.