Zidane tra elogi e soddisfazioni | dai 3 titoli in Champions a Cristiano Ronaldo | “lui e

sportfair

: @cmdotcom Con la provocazione a Zidane ha RUBATO la coppa del.Mondo.. Farebbe bene a tacere e pensare solo a vende… - MauroCelestini : @cmdotcom Con la provocazione a Zidane ha RUBATO la coppa del.Mondo.. Farebbe bene a tacere e pensare solo a vende… - oliviero84 : @DiMarzio Peccato ci eravamo illusi tutti di aver trovato un nuovo kakà. In realtà tra i suoi pari età a 16 anni se… - gabriel_ceriani : @Pimpinella1928 @Giusepp51299090 @Bassman8256 @Gazzetta_it Leggi il bel libro di Zidane che ti spiega bene come si… -

(Di mercoledì 5 settembre 2018)e commenta i trevinti inLeague “è un leader in campo che ispira i suoi compagni di squadra“. Sono le parole dio per CR7 di Zinedine, tecnico al Real Madrid dell’attaccante portoghese. “Lui e Sergio Ramos hanno molta energia e influenza all’interno della squadra -prosegue il tecnico francese che in una intervista a ‘Uefa.com’ torna a parlare dei motivi del suo addio al Real- Era giunto il momento di far sentire un’altra voce nello spogliatoio“. “I 3in? Tutti e tre sono stati fantastici e speciali per ragioni diverse. Il primo spicca proprio perché è stato il mio primo da allenatore. Il secondo è stato sia simbolico che intenso, con noi a giocarci la coppa con la Juventus e a vincere grazie a un secondo tempo straordinario. E ...