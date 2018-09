Zidane | ' Cristiano Ronaldo leader in campo | ispira i compagni'

Zidane tra elogi e soddisfazioni - dai 3 titoli in Champions a Cristiano Ronaldo : “lui e Sergio Ramos…” : Zidane elogia Cristiano Ronaldo e commenta i tre titoli vinti in Champions League “Cristiano Ronaldo è un leader in campo che ispira i suoi compagni di squadra“. Sono le parole di elogio per CR7 di Zinedine Zidane, tecnico al Real Madrid dell’attaccante portoghese. “Lui e Sergio Ramos hanno molta energia e influenza all’interno della squadra -prosegue il tecnico francese che in una intervista a ...