Zidane ai tifosi della Juventus | “Ronaldo è il numero 1”

(Di mercoledì 5 settembre 2018) “Ronaldo è un leader in campo, ispira i suoi compagni”. Stiano tranquilli i, sul campione portoghese garantisce Zinedine, nelle ultime tre stagioni tecnico di Ronaldo al Real Madrid. L’ex allenatore di CR7 si è confessato al sitoUefa, dipingendo un campione padrone dello spogliatoio e leader in campo. “Ha molta energia e una grande influenza all’interno dello spogliatoio – sostienedel portoghese -. Sergio Ramos è un leader naturale. Si completavano bene l’uno con l’altro”. Non a caso i ‘Blancos’ hanno infilato tre Champions consecutive, impresa mai riuscita a nessuno, infliggendo una delle delusioni più grandi degli ultimi anni alla– “abbiamo disputato una ripresa eccezionale” -, ma rischiando di essere clamorosamente rimontati nella scorsa ...