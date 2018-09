Zidane | “A Madrid contano solo i successi”

calcioweb.eu

(Di mercoledì 5 settembre 2018) “Asei costretto a vincere tutto”. Questo il messaggio che Zinedineha mandato a Lopetegui, suo successore al Real, in una lunga intervista concessa a uefa.com. Il tecnico francese ha lasciato la panchina dei blancos dopo tre successi consecutivi in Champions League. “Il trionfo più bello? Tutti e tre i titoli sono stati fantastici e speciali per diversi motivi. Il primo perché era la mia prima vittoria come allenatore; il secondo è stato tanto simbolico quanto intenso, con la svolta a metà gara in finale contro la Juve e con una prestazione eccezionale nella ripresa. Il terzo è stato il completamento dalle tre stagioni come allenatore del Real” – ha detto. “Marcelo e Carvajal erano molti importante nel nostro sistema di gioco, poiché avevano le capacità di fare qualcosa di inaspettato e di creare, partendo da dietro, ...