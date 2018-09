Zara riapre il flagship store di Milano | uno spettacolo!

vanityfair

: Riapre il negozio Zara più famoso di Milano: ecco come sarà - ElleDecorItaly : Riapre il negozio Zara più famoso di Milano: ecco come sarà - dannyspoetry : settimana prossima riapre zara in vittorio emanuele e io dico ERA ORA - SalernoMacro : Dopo le vacanze estive, riapre UN GELSOMINO Il ristorante-punto vendita UN GELSOMINO - Alimentazione naturale, sit… -

(Di mercoledì 5 settembre 2018) È stato il primo negozioin Italia e oggidopo un accurato restyling durato diversi mesi. Qui dove una volta c’era il Cinema Astra trovano spazio le vetrine e i 4 piani del marchio Inditex con i capi dedicati a donna e bambino. Proprio a tema cinematografico il nuovo ingresso con una cascata di scenografiche luci che invitano a entrare. Dentro una platea di 3500 mq in cui fare shopping seguendo i trend più attuali, ma anche le tecnologie più innovative in fatto di sostenibilità ed efficienza. La qualità dell’aria è costantemente monitorata così come il consumo energetico, e oltre agli sprechi, anche le attese saranno ridotte al minimo: all’interno delloè attiva una speciale colonna-silos che incorpora un distributore automatizzato in grado di consegnare in pochi secondi gli acquisti tramite un QR code generato al momento dell’ordine, arrivando a gestire fino a 900 ...